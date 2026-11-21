La concejala del grupo socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal. - PSOE

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del grupo socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Isabel Bernal ha reclamado este sábado al alcalde, José María Bellido, la puesta en marcha de una nueva línea de autobús de Aucorsa que dé servicio a la barriada de Huerta Santa Isabel y "responda a las necesidades de movilidad" de sus vecinos.

En un comunicado, Bernal ha recordado que los residentes de esta zona de la ciudad llevan años denunciando "los problemas de accesibilidad que sufren y reclamando soluciones que permitan mejorar sus conexiones con el resto de Córdoba".

En este sentido, la edil socialista ha criticado que el gobierno municipal del PP "no haya cumplido sus compromisos de construcción de las pasarelas necesarias para facilitar los desplazamientos, ni haya desarrollado una planificación del transporte público que responda al crecimiento residencial de la barriada".

"Huerta Santa Isabel necesita una línea de autobús con un recorrido que cubra toda la zona, nuevas paradas, marquesinas y una frecuencia de paso adecuada. No podemos seguir dando la espalda a una barriada en la que se han instalado numerosas familias jóvenes que necesitan desplazarse diariamente por motivos laborales, educativos y personales", ha señalado Bernal.

La concejala, que representa al PSOE en el Consejo de Administración de Aucorsa, ha explicado que ha trasladado esta reivindicación en numerosas ocasiones, insistiendo en la necesidad de diseñar una solución específica para Huerta Santa Isabel.

Asimismo, ha manifestado sus reservas ante la posibilidad de ampliar el recorrido de la Línea 3 hasta esta barriada, al considerar que se trata de una línea que ya realiza un trayecto demasiado largo. "Prolongar aún más la Línea 3 no es la solución que necesitan estos vecinos. Lo que hace falta es estudiar y poner en marcha una nueva línea que ofrezca un servicio eficaz, con recorridos y frecuencias adaptados a las necesidades reales de la zona", ha defendido.

Para Bernal, la mejora del transporte público debe acompañar al desarrollo de los nuevos barrios de Córdoba y garantizar que sus habitantes puedan acceder en condiciones adecuadas a los servicios públicos, los centros educativos, los espacios comerciales y el resto de la ciudad.

"No es razonable que una barriada en crecimiento siga esperando soluciones a sus problemas de movilidad. El transporte público es un servicio esencial y el Ayuntamiento tiene que planificarlo pensando también en las necesidades de quienes viven en las zonas de expansión de Córdoba", ha añadido.

La concejala socialista ha instado al alcalde a atender "las reivindicaciones vecinales y concretar actuaciones que permitan mejorar tanto las conexiones peatonales como el servicio de transporte urbano". "Bellido tiene que cumplir sus compromisos con Huerta Santa Isabel. Sus vecinos y vecinas merecen un transporte público digno, accesible y con frecuencias suficientes. No pueden seguir esperando una solución que llevan años reclamando", ha concluido Isabel Bernal.