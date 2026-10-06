El PSOE-A pide "que las cocinas vuelvan a los colegios" y una auditoría por la situación de los comedores escolares

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, en una rueda de prensa en el Parlamento. - PSOE-A

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE-A, Patricia Alba, ha lamentado la situación de los comedores escolares en Andalucía y ha pedido "que vuelvan las cocinas a los colegios de la comunidad". Asimismo, ha anunciado que exigirá "una auditoría y evaluación del funcionamiento del servicio de comedor escolar" en el Parlamento.

En una nota remitida por el partido, Alba ha reclamado a la Junta que "deje de tratar la alimentación escolar como un contrato más" y ha dejado claro que "la comida de nuestros niños no puede ser el menú barato de la política de recorte de Moreno Bonilla".

Patricia Alba ha señalado las "imágenes" publicadas en medios de comunicación y las quejas de padres y madres y de la comunidad educativa por "graves deficiencias en comedores escolares en colegios de varias provincias andaluzas, con estampas de gusanos en el arroz en un centro de Albolote, en Granada, expedientes abiertos a empresas de catering en Córdoba" y problemas similares registrados en Cádiz".

Asimismo, ha asegurado que Moreno "no puede hablar de casos aislados" y ha considerado "insuficiente" el anuncio de la Junta de que "va a reforzar la supervisión de los comedores escolares en Málaga ante las quejas recibidas de varios centros".

"¿Cuántas fotografías de comida en condiciones lamentables tenemos que ver para que la Junta admita que hay un problema con el modelo de comedores escolares en Andalucía?", ha cuestionado la representante socialista, y ha lamentado que, pese a las quejas y denuncias, la consejera de Educación pretenda convencer a la ciudadanía de que el servicio es "seguro y de calidad".

"Es propaganda", ha aseverado Alba, y ha criticado que la Junta "sólo garantiza un control sanitario y de calidad" de los alimentos que niños y andaluzas toman en sus escuelas sólo "después de que las familias denuncian" problemas.

Sobre la auditoría, ha señalado que el objetivo es que la Junta informe "con transparencia" de "cuántas inspecciones se están realizando realmente a las empresas de catering, con qué periodicidad, cuántos incumplimientos se han detectado, cuántos expedientes se han abierto, cuántas sanciones se han impuesto y cuántos contratos se han rescindido".

"Queremos conocer cuál es el sistema real de control de estas empresas", ha recalcado Patricia Alba, y ha exigido, igualmente, saber "qué ocurrió con los compromisos" de Moreno Bonilla para asegurar "la excelencia, la calidad y la alimentación saludable" de la población escolar, toda vez que "la realidad es muy diferente".

Para la secretaria de Educación del PSOE-A, "ha llegado el momento de revisar el modelo de comedores escolares al completo y avanzar hacia la cocina in situ en los centros educativos, mediante un plan progresivo".

Alba ha apostado por empezar "por aquellos centros que ya cuentan con instalaciones o que puedan recuperarlas, de manera que, según ha explicado, "la comida esté preparada lo más cerca posible de nuestro alumnado" con productos "frescos y de proximidad".

"Menos kilómetros y más cocina, menos líneas frías y más productos frescos, menos grandes contratos y más calidad, menos propaganda y más control", ha reivindicado.