PSOE-A pide convocatoria urgente de Comisión de Agricultura para que Junta explique brotes de gripe aviar y lengua azul

Archivo - La diputada del PSOE-A Ana María Romero, en el Pleno del Parlamento de Andalucía (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha anunciado este martes su petición formal para la convocatoria extraordinaria y urgente de la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Parlamento de Andalucía con objeto de que el Gobierno andaluz ofrezca "explicaciones inmediatas" ante el impacto de los brotes de gripe aviar y de lengua azul registrados y las medidas adoptadas por la Junta al respecto.

Así lo ha avanzado la portavoz socialista de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ana Romero, quien ha alertado de "la grave situación" que atraviesa el sector ganadero andaluz que combate desde hace meses la lengua azul y también la aparición de casos de gripe aviar en diversos puntos de la comunidad, según una nota de este partido.

Romero ha denunciado que la "respuesta" del Gobierno andaluz en ambos casos resulta "insuficiente" y está siendo, "sobre todo, tardía".

La parlamentaria y dirigente socialista ha garantizado que en el PSOE-A "vamos a seguir defendiendo a nuestros ganaderos y ganaderas" ante una situación que ha descrito como "abandono" del Gobierno de Moreno y su Gobierno de un sector tan estratégico para Andalucía como es la ganadería.

Ana María Romero ha reclamado a la Junta de Andalucía que trabaje para aportar "seguridad" al sector, y ha lamentado que en estos momentos los ganaderos andaluces "se sienten absolutamente solos" al argumentar que la gripe aviar y la lengua azul ponen en riesgo la cabaña ganadera y también "comprometen la economía de muchas, muchas familias, especialmente en zonas rurales, donde la ganadería es un fantástico motor de empleo".