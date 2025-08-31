PSOE pide a la Diputación de Granada "extremar" la vigilancia en la planta de Alhendín para "evitar accidentes mortales"

Archivo - El diputado provincial del PSOE Juan Francisco Torregrosa, en una foto de archivo. - PSOE - Archivo

GRANADA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha pedido al gobierno del PP en la institución provincial que "extreme la vigilancia" y "aplique las mejoras que haya que llevar a cabo" en la planta de residuos del municipio de Alhendín para "evitar más accidentes laborales", como el suceso que tuvo lugar pasado 11 de agosto en el que falleció un trabajador de la planta, según informó en aquel momento Europa Press.

La representación socialista ha señalado que las condiciones laborales de los trabajadores de la zona "deben mejorar" para "no tener que lamentar más accidentes" como el del pasado agosto.

Por ello, el diputado provincial Juan Francisco Torregrosa ha anunciado que el grupo socialista elevará una petición en el próximo pleno de la Diputación.

Además, ha indicado que, a su juicio, "el caso de la planta de Alhendín empieza a ser preocupante, con dos fallecidos desde 2023", al tiempo que ha hecho un llamamiento a que se "garantice la seguridad de los trabajadores", especialmente "en un entorno peligroso en el que se llevan a cabo trabajos nocturnos y con mucha presión".

Torregosa ha mostrado la colaboración del grupo socialista al respecto y ha aludido a "la investigación que, supuestamente, debe haber abierto la institución provincial", a la vez que ha enmarcado que el sindicato UGT ya ha planteado sendos escritos a la Fiscalía y a la Inspección de Trabajo para que se aclaren los motivos del último accidente mortal.