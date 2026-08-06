PSOE pide al gobierno local de Córdoba recuperar íntegramente el programa Agente Tutor al "negarse a aclarar su futuro"

Archivo - La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya. - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este jueves "la falta de compromiso" del gobierno municipal con el programa Agente Tutor, que ha exigido recuperar "íntegramente" después de que el delegado de Seguridad, Jesús Coca, "evitara responder en el último Pleno a una pregunta registrada con antelación sobre la planificación y temáticas del servicio para el curso escolar 2026/27".

En una nota, Moya ha recordado que "el último Pleno era la primera oportunidad pública que tenía el gobierno municipal para confirmar si pensaba recuperar el programa Agente Tutor tras el desmantelamiento llevado a cabo el pasado curso". Sin embargo, "el delegado de Seguridad se limitó a afirmar que existe un nuevo jefe de la Policía Local y que se trabaja en la planificación, sin concretar qué servicio se prestará a la comunidad educativa a partir de septiembre", ha aseverado la edil.

En este sentido, ha aclarado que no preguntaban "por el trabajo técnico del nuevo jefe de la Policía Local, sino por la decisión política del gobierno municipal que se le tiene que transmitir a un técnico para que la lleve a la práctica". "Queríamos saber si van a recuperar el programa que ellos mismos desmantelaron hace un año y el delegado fue incapaz de responder", ha señalado la concejal socialista.

Durante su turno de réplica, Moya formuló preguntas concretas que "tampoco obtuvieron respuesta: si volverán las charlas sobre acoso escolar, violencia de género, delitos de odio o riesgos de Internet; si se recuperarán las intervenciones especializadas que los centros educativos solicitaban cuando surgían conflictos, y cuántos agentes estarán destinados realmente al programa". "Ninguna de estas cuestiones fue contestada", ha apostillado.

Para el Grupo Municipal Socialista, "lo más significativo no fue únicamente la falta de respuesta, sino que el gobierno desaprovechara la primera ocasión que tenía para comprometerse públicamente con la recuperación del programa, por lo que la preocupación sobre su restauración se acrecienta".

En este sentido, Moya ha expuesto que "a pocas semanas del inicio del curso escolar, el delegado de Seguridad no quiso, o no fue capaz, de confirmar si volverán las charlas sobre acoso escolar, violencia de género, delitos de odio o riesgos de Internet, ni si se restablecerán las intervenciones especializadas que durante diez años prestó la Policía Local a petición de los centros educativos y de los Servicios Sociales". "Es él quien tiene que saberlo, quien tiene que dar la orden para que el nuevo jefe de la Policía Local organice y recupere el servicio", ha afirmado.

"UN REFERENTE NACIONAL"

La socialista ha recordado que "el programa Agente Tutor, implantado en Córdoba desde 2015, fue creciendo junto a la comunidad educativa hasta convertirse en un referente nacional". "Además de la educación vial, abordaba cuestiones como el acoso escolar, la violencia de género, los delitos de odio, los riesgos de Internet y el 'dating violence', desarrollando también intervenciones especializadas con alumnado, familias, equipos docentes y Servicios Sociales cuando los centros lo requerían", ha detallado.

"La decisión del gobierno municipal de suprimir todas esas actuaciones quedó reflejada en los propios datos facilitados en un Pleno poco antes de finalizar el curso: el número de alumnos participantes pasó de más de 14.000 a apenas 2.000, mientras que las charlas impartidas descendieron de 456 a 78", ha manifestado, para advertir de que es "un desplome que evidencia el desmantelamiento de un programa que durante una década había demostrado su utilidad y había contado con el reconocimiento del profesorado y de la comunidad educativa".

Según ha resaltado la edil, "formar agentes es una buena noticia, pero formar agentes no significa recuperar el programa", de modo que "Córdoba no necesita un anuncio, sino una decisión política que devuelva a los centros educativos todas las actuaciones que el propio gobierno decidió eliminar", ha defendido, enfatizando que "si existen 40 agentes formados, lo que corresponde ahora es destinarlos a reconstruir un servicio que nunca debió desmantelarse".

Por ello, la concejal ha exigido al gobierno de José María Bellido que "abandone la indefinición mostrada en el Pleno y anuncie de manera inmediata la recuperación íntegra del programa Agente Tutor, con los recursos humanos necesarios y con todas las actuaciones preventivas, formativas y de intervención especializada que se venían desarrollando hasta el curso 2024/25".

"Si el gobierno hubiera decidido recuperar el programa, el Pleno era el lugar para decirlo y no lo hizo", ha abundado Moya, quien ha declarado que "la primera oportunidad pública que tenía para despejar las dudas de la comunidad educativa la dejó pasar", de manera que "hoy seguimos exactamente igual que hace un año: sin un compromiso político para devolver a Córdoba un programa que funcionaba, que era un referente nacional y que nunca debió desmantelarse", ha dicho.