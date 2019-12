PSOE-A pide el jueves en el Parlamento limitar la apertura de nuevas casas de apuestas y salones de juego en Andalucía

Publicado 14/12/2019 10:24:33 CET

El grupo parlamentario del PSOE-A va a defender el próximo jueves ante el Pleno de la Cámara una Proposición no de Ley (PNL) por la que reclama que se limite la proliferación de casas de apuesta y salones de juego en la Comunidad autónoma a fin de garantizar la salud pública y la protección de personas menores y jóvenes.

La iniciativa, recogida por Europa Press, pide que a partir del 1 de enero del 2020 se suspendan las licencias y autorizaciones de este sector, con una moratoria de un año, hasta que se realicen los estudios necesarios que determinen el número máximo de locales de estas características a autorizar en Andalucía.

Y también que se modifique la normativa sobre juego en Andalucía a fin de garantizar por ley el control y limitación en su acceso, no autorizar ninguna casa de apuestas a menos de 500 metros de un centro educativo, deportivo o de ocio para jóvenes, así como que no haya una distancia inferior a 250 metros entre ellas.

Otra de las reclamaciones de los socialistas pasan por que se cree una estrategia

andaluza para la prevención de la ludopatía, en colaboración con las asociaciones de juego patológico, con campañas en centros educativos y con actuaciones en el ámbito deportivo en colaboración con clubes y deportistas, además de garantizar la atención social, sicológica y de apoyo a la reinserción, individual y familiar.

Por último, el PSOE-A pide que la Junta garantice que la RTVA y sus sociedades filiales no emitirán publicidad y no admitirán comunicación comercial que directa o indirectamente promueva el juego 'on line', los salones de juego o las casas de apuestas, independientemente del horario o la concreta programación de la que se trate.

Para argumentar la propuesta, señala que la preocupación social aumenta por el auge de las apuestas deportivas y 'on line' y la proliferación de los salones de juego, sobre todo en los barrios populares, toda vez que en Andalucía este tipo de centros han crecido un 17 por ciento llegando a 876, lo que supone un salón de juego por cada 9.619 habitantes.

El Grupo Parlamentario Socialista ya intentó sacar adelante el pasado mes de octubre una Proposición de Ley relativa a la prevención del juego patológico cuya tramitación no fue posible por los votos negativos de PP-A, Ciudadanos y Vox, que perseguía objetivos similares a los que plantea en esta iniciativa.

"La preocupación social existente y el aumento de los problemas de adicción al juego justifican que Andalucía tome medidas urgentes en la línea de la proposición de ley debatida y no aprobada y en el mismo sentido que otras comunidades autónomas que están siendo mucho más sensibles que la andaluza ante este problema", concluyen los socialistas.