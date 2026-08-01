PSOE pide a Junta y Ayuntamiento "pasar de palabras a hechos" con cines de verano de Córdoba e impulsar declaración BIC

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Victoria Fernández. - PSOE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Victoria Fernández ha reivindicado la protección de los cines de verano de Córdoba como "uno de los grandes símbolos culturales y sociales de la ciudad" y ha exigido tanto al Ayuntamiento de Córdoba como al Gobierno andaluz que "den un paso definitivo para hacer realidad su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), una figura que garantice su conservación y preserve su uso como espacios culturales para las generaciones presentes y futuras".

A través de una nota, Fernández ha destacado que el PSOE está impulsando esta reivindicación desde las instituciones de forma coordinada, tanto a través del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba como mediante la Proposición No de Ley registrada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía, con la que se insta al Consejo de Gobierno de la Junta a iniciar el procedimiento "para reconocer oficialmente el valor patrimonial de los cines de verano cordobeses".

"La protección de nuestros cines de verano no puede seguir esperando. Hablamos de un patrimonio único en Andalucía y prácticamente sin equivalente en España, que forma parte de la identidad de Córdoba y de la memoria sentimental de miles de cordobeses y cordobesas", ha afirmado la parlamentaria socialista.

Fernández ha subrayado que estos espacios representan mucho más que recintos para la exhibición cinematográfica. "Son patrimonio vivo, lugares de encuentro, convivencia y cultura popular que han acompañado la vida de nuestros barrios durante décadas y cuya singularidad arquitectónica, etnológica y social merece el máximo nivel de protección", ha señalado.

La dirigente socialista ha querido reconocer el papel desempeñado durante años por las asociaciones vecinales, colectivos culturales y plataformas ciudadanas que han mantenido viva la reivindicación de proteger los cines de verano, impulsando una demanda que hoy cuenta con el respaldo institucional del PSOE tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento andaluz.

"Sin el compromiso de la ciudadanía, esta reivindicación no habría llegado hasta donde está hoy. Es de justicia reconocer el trabajo constante de quienes han defendido este patrimonio cuando otros miraban hacia otro lado", ha manifestado.

No obstante, Fernández ha lamentado "la falta de iniciativa del Gobierno andaluz para materializar una protección efectiva". "La Junta de Andalucía tiene las competencias para iniciar la declaración como Bien de Interés Cultural y no puede seguir limitándose a buenas palabras o anuncios sin recorrido. Si existe voluntad política, el procedimiento puede ponerse en marcha de inmediato", ha afirmado.

PNL EN LA CÁMARA ANDALUZA CON SELLO SOCIALISTA

En este sentido, ha recordado que el Grupo Municipal Socialista lleva años defendiendo en el Ayuntamiento la necesidad de preservar estos espacios y de buscar soluciones que garanticen su continuidad como cines de verano, evitando su deterioro o su desaparición. Ese trabajo, ha explicado, tiene ahora continuidad en el Parlamento de Andalucía mediante la Proposición no de Ley registrada por el Grupo Parlamentario Socialista.

"La defensa de nuestro patrimonio requiere compromiso institucional y coordinación entre administraciones. No basta con reconocer el valor de los cines de verano; hay que protegerlos jurídicamente para asegurar que sigan formando parte del paisaje cultural de Córdoba", ha insistido.

Para la parlamentaria socialista, "Córdoba no puede permitirse perder uno de sus elementos culturales más originales y reconocibles". "Los cines de verano forman parte de nuestra historia urbana, de la vida de nuestros barrios y de una manera de entender la cultura como espacio compartido. Protegerlos es proteger también nuestra identidad colectiva", ha señalado.

Por todo ello, Fernández ha hecho un llamamiento al Gobierno de la Junta de Andalucía para que "atienda una reivindicación ampliamente compartida por la ciudadanía cordobesa y promueva sin más demora la declaración de los cines de verano como Bien de Interés Cultural".

"Es el momento de pasar de las palabras a los hechos. Proteger los cines de verano significa preservar la memoria de Córdoba, fortalecer la identidad de nuestros barrios y garantizar que uno de los símbolos culturales más singulares de nuestra ciudad siga formando parte de nuestro futuro", ha concluido.