PSOE pide a la Junta coordinación con la UGR para que el grado de Materiales "sea una realidad cuanto antes"

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca junto al rectorado de la UGR. - PSOE

GRANADA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE Paco Cuenca ha exigido a la Junta "coordinación" con la Universidad de Granada (UGR) para que la implantación del grado en Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales "sea una realidad cuanto antes" y ha sostenido que "la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) debe rectificar" en esta materia.

A las puertas del rectorado de la UGR, Cuenca ha instado a Moreno a "ponerse a trabajar ya para resolver asuntos como este" y "no seguir escondido como lo está amparándose en el acuerdo con la ultraderecha".

Ha incidido en que el grado de Ingeniería de Tecnología Industrial y de Materiales "es una prioridad para Granada y va a ser una de las primeras cuestiones que el Grupo Parlamentario Socialista lleve al Parlamento andaluz para reclamarle a ACCUA, organismo dependiente de la Junta, que cambie su postura".

El socialista ha lamentado que los universitarios que deseen matricularse el próximo curso en este grado "no puedan hacerlo porque así lo ha decidido ACCUA" en lo que ha considerado "un ataque más del gobierno de Moreno Bonilla a la Universidad de Granada, como lo lleva haciendo desde hace tiempo".

"No es un grado cualquiera, está directamente vinculado al desarrollo del acelerador de partículas IFMIF-DONES. Ese espacio de oportunidad, de generación de riqueza y de empleo, que ya es una realidad para toda la provincia y donde el valor de la excelencia y de la transferencia de conocimiento de nuestra universidad es prioritario", ha explicado.

Cuenca ha asegurado que "no es la primera vez que el Gobierno andaluz del PP lo intenta, ya lo hizo con el grado de Ingeniería Artificial y con el de Ingeniería Biomédica. En distintas ocasiones ha pretendido desplazar el desarrollo de estos grados en la UGR para casualmente fomentarlo en la privada y hacer negocio con el conocimiento, la ciencia y el talento".

"Granada no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades por la falta de sensibilidad y de visión estratégica de la Junta", ha apuntado para indicar que el tejido empresarial granadino "lleva meses reclamando más formación especializada y más profesionales para aprovechar las oportunidades que generará el acelerador".

Según el socialista, "si la Universidad, la comunidad científica y los empresarios lo tienen claro, no entendemos por qué el gobierno de Moreno Bonilla sigue sin actuar como un aliado de la UGR y por qué no la acompaña en el despliegue de todo su potencial, incluido el financiero", ha sostenido.