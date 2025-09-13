PSOE pide a Junta y Diputación de Córdoba que patrocinen a la deportista cordobesa de parabádminton Maya Alcaide

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, en un encuentro con la deportista cordobesa de parabádminton Maya Alcaide - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha pedido a la Junta de Andalucía y a la Diputación de Córdoba que estudien la posibilidad de patrocinar a la deportista cordobesa de parabádminton, Maya Alcaide, para que pueda continuar con su carrera deportiva y entrenar en el Centro de Tecnificación de Toledo tras haber sido campeona de España en parabádminton, todo ello con vistas a participar en los Juegos Paralímpicos.

Según ha apuntado el PSOE en una nota, Crespín se ha comprometido con Maya Alcaide y su familia a trasladar la petición de ayuda institucional de la joven.

Maya Alcaide, de 16 años, nacida en Fuente Palmera y residente en Villaviciosa de Córdoba, que quedó en silla de ruedas en 2021 tras su novena intervención de espina bífida, una enfermedad que tiene de nacimiento.

La deportista ha sido recibida por Crespín y las socialistas María Ángeles Luna y Julia Liberal en el Senado para atender su demanda y ver las formulas institucionales de ayuda a través de la Federación Española, por convocatorias de becas o por patrocinios directos a deportistas.

Según les ha expuesto la joven, ha abierto en redes una cuenta de crowdfunding con la que pretende recaudar 15.000 euros para poder costearse el material deportivo, las herramientas de movilidad, la formación y estancia en el Centro de Tecnificación de Toledo y los viajes a competiciones internacionales, como el que el Campeonato Europeo de ParaBádminton que tiene en Turquía este otoño.

"La historia de Maya en sus pocos años de vida es un relato continuo de superación, de ilusión y de esfuerzo por no conformarse y alcanzar sus sueños, por muy cuesta arriba que estén, y para eso está también la política, para ayudar a quienes lo necesitan para tener las mismas oportunidades que los demás", ha afirmado Crespín tras comprometerse a trabajar con las instituciones para explorar vías de ayuda a una deportista que "lleva el nombre de Córdoba por el mundo".

ep