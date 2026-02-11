PSOE-A pide a la Junta "no echar balones fuera" pidiendo gastar por el temporal superávit que "no sabe si tiene"

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, en una reunión con sindicatos del sector universitario. - PSOE-A

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este miércoles al Gobierno andaluz de Juanma Moreno que no se dedique a "echar balones fuera" a la hora de reaccionar a los daños causados por la serie de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas, así como ha afeado a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España (PP-A), que haya planteado al Ministerio de Hacienda "poder gastar un superávit que ni siquiera sabe si tiene porque aún no hay datos cerrados del ejercicio 2025".

En un mensaje distribuido a los medios de comunicación, desde el PSOE-A han reaccionado así a las declaraciones realizadas por la consejera de Hacienda y portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior a la reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno andaluz, en la que Carolina España ha explicado que la Junta pide a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que los recursos extraordinarios que la administración autonómica vaya a invertir para afrontar los daños ocasionados por los fuertes temporales "no computen a efectos de déficit ni de la regla de gasto".

Carolina España también ha indicado que ha pedido a Montero que permita a Andalucía la "utilización de los posibles remanentes y superávits para la recuperación" de nuestra tierra, en lugar de tener que destinarlos a amortización de deuda. Ha señalado que esta medida ya se aplicó cuando se produjo el desastre del volcán de La Palma.

Desde el PSOE-A han replicado a la consejera portavoz que "el Gobierno de España ya ha anunciado que la próxima semana llevará un paquete de medidas urgentes por el temporal, que tendrá a Andalucía como principal beneficiaria", y han agregado que "toca remar en la misma dirección y que cada administración exprima sus competencias, para que los ciudadanos afectados puedan volver a la normalidad cuanto antes".

"El mejor camino no es echar balones fuera y pedir, como ha hecho la consejera de Hacienda, poder gastar un superávit que ni siquiera sabe si tiene porque aún no hay datos cerrados del ejercicio 2025", han agregado desde el PSOE-A, desde donde subrayan al respecto que "los datos que se conocen hasta ahora son los publicados por la Airef --Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal-- en noviembre, que estima que Andalucía acabó 2025 en equilibrio presupuestario".

Según el PSOE-A, "si fuera así, el anuncio de Carolina España demuestra, como poco, falta de rigor y la obsesión de (Juanma) Moreno Bonilla por confrontar con el Gobierno de España".