PSOE-A pide a la Junta que "no torpedee" la implantación del Ingreso Mínimo Vital llevada "por la propaganda"

El PSOE de Andalucía ha pedido este lunes al Gobierno de la Junta de PP-A y Ciudadanos (Cs) que "no torpedee una actuación tan importante" para los andaluces como el Ingreso Mínimo Vital "llevado por la propaganda", y ha subrayado que dicha medida del Ejecutivo central "podría llegar a 220.000-225.000 personas" en la comunidad autónoma.

Así se ha pronunciado el portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento andaluz Manuel Jiménez Barrios en una rueda de prensa telemática y a preguntas de los periodistas después de que el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, haya expresado este lunes sus "dudas" acerca de que la forma como el Gobierno central ha decidido regular el Ingreso Mínimo Vital "no sea inconstitucional", y en esa línea no ha descartado que la Junta de Andalucía llegue a plantear un recurso al respecto.

Jiménez Barrios ha aludido a la "disputa propagandística" que atisba entre el presidente y el vicepresidente de la Junta, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, cada uno de un partido distinto --PP-A y Cs--, y a la "locuacidad" del segundo, que, "sin haber leído todavía las disposiciones que contempla el Boletín Oficial del Estado (BOE)" este lunes en relación a la regulación del Ingreso Mínimo, "ya está poniendo pegas" al respecto, según ha criticado.

El portavoz socialista ha advertido de que con esta cuestión "no se debe jugar", y al respecto ha llamado la atención acerca de que, actualmente, la renta mínima de inserción social en Andalucía "sólo soluciona el problema a 11.300 familias aproximadamente", frente a las más de 220.000 personas a las que podría beneficiar el Ingreso Mínimo Vital en la comunidad autónoma, según los cálculos que ha citado Jiménez Barrios.

Ante la "magnitud" de la situación que se afronta como consecuencia de la pandemia del coronavirus, "el vicepresidente de la Junta no puede jugar con estas cosas", según ha insistido el parlamentario socialista, quien ha señalado que en la normativa publicada en el BOE sobre este recurso "se contempla la colaboración entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos".

De hecho, ha apuntado que, según se recoge en el BOE, con aquellas comunidades que "estén dispuestas a la firma de un convenio" se garantiza "la posibilidad de la participación" de éstas "en el Ingreso Mínimo Vital para hacerlo complementario con la renta mínima de inserción social" puesta en marcha por la anterior administración socialista en Andalucía.

Con todo, Jiménez Barrios ha defendido que los ayuntamientos deben ser "la primera artillería en la que se base" la gestión del Ingreso Mínimo, "por su cercanía a la gente" y porque "tienen la posibilidad de tener el conocimiento de las familias vulnerables" que se beneficien del mismo.

El dirigente socialista ha contrapuesto además la actuación del Gobierno "progresista" de PSOE y Unidas Podemos en esta crisis con la del Ejecutivo del PP en la anterior económica, de forma que el gabinete de Pedro Sánchez afronta esta situación "poniendo a las personas y a las familias por delante", según ha valorado.

LA JUNTA, SUMIDA EN LA "CONFRONTACIÓN" CON EL GOBIERNO

Jiménez Barrios ha acusado al Gobierno andaluz de deslizarse "por la pendiente de la confrontación" con el Ejecutivo central de forma permanente, pero ha insistido en señalar que la Junta "no puede poner zancadillas ni piedras en el camino de algo tan importante y necesario para la cohesión social" como el Ingreso Mínimo Vital.

De igual modo, ha criticado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "está permanentemente confrontando con el Gobierno" pero hace en Andalucía "justo lo contrario" de lo que predica.

En esa línea, Jiménez Barrios ha preguntado al Gobierno andaluz "por qué no utiliza los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos" para la gestión de las 'tarjetas monedero' impulsadas por la Junta, o por qué no permite que sean los consistorios los que "contrataran con transparencia" al personal necesario para cada municipio costero en el marco del plan de playas seguras anunciado por la Administración autonómica, que prevé la contratación de 3.000 personas este verano. Jiménez Barrios ha concluido que la Junta no lo hace así por su afán de "propaganda".