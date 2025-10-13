El PSOE-A pide a la Junta desde el Parlamento andaluz que impulse una Conferencia anual con presidentes de Diputaciones

Archivo - Foto de familia durante el Desayuno informativo Europa Press: ‘Andalucía desde sus territorios' en la Sede de la Fundación Cajasol, a 10 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los presidentes de las ocho diputaciones provinciales - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista tiene previsto defender este próximo miércoles, 15 de octubre, en la comisión de Justicia, Administración Local y Función Pública del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) para instar a la Junta a institucionalizar "una Conferencia de Presidencias de Diputaciones Provinciales con el Consejo de Gobierno" andaluz que se celebre "con carácter anual".

Así se recoge en el primer punto de esta iniciativa, consultada por Europa Press, con la que el grupo socialista dirige sus reivindicaciones a "la Consejería competente en materia de administración local", que actualmente es la que dirige José Antonio Nieto.

Además del impulso de dicha Conferencia de Presidencias de Diputación, el grupo socialista quiere con esta iniciativa que el Parlamento andaluz muestre "su criterio favorable", y que a su vez inste a dicha Consejería de Administración Local a que haga lo mismo, para que "en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se constituya de manera inmediata una Comisión de Diputaciones Provinciales".

En tercer y último lugar, la PNL del PSOE-A propone que el Parlamento inste "a la Consejería competente en materia de Administración Local a la revisión de la legislación de régimen local en Andalucía para reforzar el papel, la representación, participación, coordinación y cogobernanza de las diputaciones provinciales en las materias de interés general en el ámbito de sus competencias con la Junta de Andalucía".

En la exposición de motivos para justificar la presentación de esta iniciativa, el grupo socialista explica que la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía local de Andalucía crea en su artículo 57 "el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales como órgano de representación de los municipios y las provincias ante las instituciones de la Junta de Andalucía con la finalidad de garantizar el respeto a las competencias locales", si bien no existe "en ese ámbito un foro de representación, participación y coordinación, de cogobernanza, para las Diputaciones provinciales como sí ocurre con los ayuntamientos, aunque, en estos momentos, su papel está desdibujado".

Además, desde el PSOE-A remarcan que "tampoco existe en el seno de la FAMP, como sí ocurre en la FEMP, una Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, ni tan siquiera en esta Legislatura municipal 2023-2027 que ya está en su ecuador se ha constituido la Subcomisión de Diputaciones que sí operó en la anterior legislatura 2019-2022".

Finalmente, la iniciativa socialista recuerda que, el pasado 10 de septiembre de 2025, en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía, y en presencia del presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre, y del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, "reclamó la institucionalización en Andalucía de una Conferencia anual de Presidencias de Diputación con la Junta de Andalucía, que permita una interlocución 'de tú a tú entre gobiernos, sin miedo a los colores políticos', y 'donde trabajemos la coordinación y hablemos de todo'", una propuesta que "fue secundada inmediatamente por el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes", según se subraya en la PNL del PSOE-A.