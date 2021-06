PSOE pide a la Junta presencialidad y refuerzo de personal en el centro de salud de Santa Fe (Granada)

SANTA FE (GRANADA), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de Granada ha pedido a la Junta de Andalucía la recuperación de la presencialidad y el refuerzo de personal en el centro de salud de Santa Fe (Granada), al tiempo que ha subrayado que todos los centros de atención primaria que no estén a pleno rendimiento retomen la rutina asistencial en este momento en el que el estado de alarma ha concluido.

La parlamentaria andaluza María José Sánchez Rubio ha acusado este lunes al Gobierno andaluz de incumplir el propósito de la moción aprobada en el Parlamento sobre el refuerzo de las plantillas y la normalización de la atención primaria, además de "hacer caso omiso" al resto de iniciativas presentadas por el Grupo Socialista para reivindicar este asunto y ha aludido al "malestar" que sigue existiendo entre la ciudadanía por lo difícil que es lograr una cita presencial.

En el caso de Santa Fe ha explicado que no se recibe presencialmente a los pacientes. "Después de un proceso tortuoso a través de una llamada a Salud Responde, que en muchos casos no responde, la cita telefónica se aplaza a más de 15 días y luego deciden si se atiende o no presencial", ha relatado.

Sánchez Rubio, que ha destacado el esfuerzo y profesionalidad del personal sanitario en estos momentos, ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "cumpla con su promesa de que para el 2 de marzo las consultas iban a empezar a ser presenciales".

"Eso no ha ocurrido. En una situación como la que tenemos ahora, donde la pandemia sigue, si no tenemos un control sanitario en la atención primaria, que es la puerta de entrada al sistema sanitario, la salud de los vecinos de Santa Fe como del resto de la provincia se deteriorará", ha expuesto. Junto a ello, ha lamentado que pacientes con enfermedades crónicas "no estén recibiendo atención" al "no conseguir una cita".