El PSOE pide a la Junta que "renueve el convenio" con los taxistas para los pacientes de hemodiálisis de Córdoba

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba, Silvia Mellado. - PSOE

CÓRDOBA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Silvia Mellado ha reclamado este miércoles a la Junta de Andalucía que "renueve el convenio con el sector del taxi para mantener el actual servicio de transporte de pacientes de hemodiálisis" en la provincia, "cuya vigencia finaliza el próximo 31 de agosto".

Según ha informado el PSOE en una nota, Mellado ha advertido que "sustituir este servicio por ambulancias puede suponer recorridos más largos para los pacientes, al tener que recoger y trasladar a personas de distintos municipios de las comarcas cordobesas".

"No podemos permitir --ha proseguido-- que pacientes que acaban de someterse a un tratamiento tan duro tengan que pasar más tiempo en carretera por tener que realizar rutas por distintos municipios. El taxi permite un desplazamiento directo, cercano y adaptado a las necesidades de cada paciente".

En consecuencia, la parlamentaria socialista ha defendido que "el convenio se mantenga como hasta ahora, especialmente en las zonas rurales, donde el taxi constituye un servicio de proximidad fundamental".

A su juicio, "el taxi es el transporte idóneo para nuestros pueblos", ya que "es cercano, sostenible y, además, genera empleo y oportunidades en nuestros municipios. Defender este servicio también es defender el medio rural y luchar contra la despoblación".

Por todo ello, Mellado ha pedido a la Junta que "rectifique y renueve el convenio antes de que finalice su vigencia, garantizando que los pacientes de hemodiálisis puedan seguir desplazándose en las mismas condiciones que hasta ahora".

"La Junta tiene que escuchar a los pacientes y al sector del taxi y mantener un servicio que funciona. Hablamos de garantizar la calidad de vida de personas que necesitan acudir regularmente a su tratamiento y de mantener servicios y empleo en nuestros pueblos", ha concluido.