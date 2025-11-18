PSOE-A pide a Junta "sentido común y diálogo" con Gobierno sobre financiación y deje la estrategia "quejica"

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha reclamado este martes al Gobierno andaluz "sentido cómun" y disposición al diálogo con el Ejecutivo central en relación con un nuevo sistema de financiación autonómica y que abandone la estrategia "quejica y cascarrabia".

En rueda de prensa en el Parlamento, el portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha calificado de "cansina" esa estrategia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "que no acepta y sabotea una brillante realidad incontestable", que con María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, Andalucía ha recibido "más recursos económicos que en toda su historia".

Para Jiménez, Andalucía no puede ser un "cambalache ni una marioneta" en manos del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha denunciado que Moreno intenta "deslegitimar un récord en financiación para Andalucía por la sencilla razón de que la impulsora es María Jesús Montero", toda vez que "no asume deportivamente y desde el respeto institucional lo que el Gobierno de España hace con la Junta de Andalucía".

Tras criticar que la "gestión negligente", la "privatización salvaje" y "la corrupción" auspiciada por el PP han convertido a los servicios públicos andaluces "en los peores de España", Mario Jiménez ha insistido en que jamás Andalucía ha tenido "tanto dinero y nunca jamás han estado peor los servicios públicos".

A su juicio, todo lo que argumentan desde el Gobierno andaluz son "excusas" y pretenden "desviar la atención" con el modelo de financiación, que han podido negociar pero que todas las comunidades del PP "se han levantado de la mesa".

Jiménez ha mostrado su confianza en que el sistema de financiación autonómica que se apruebe será "el mejor modelo posible" para Andalucía, de la mano de María Jesús Montero, y ha exigido a la Junta "sentido común y defensa del interés general", además de diálogo.