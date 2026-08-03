PSOE-A pide a Moreno que "abra la boca" ante las "barbaridades" de Vox: "No sé si seguirá callado toda la legislatura"

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, en una atención a los medios. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha pedido este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "abra la boca" ante las "barbaridades" pronunciadas por el vicepresidente segundo del gobierno andaluz y portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, así como otros miembros de su partido en relación a la crisis migratoria sufrida en Ceuta la pasada semana.

"Lo único que se le ha ocurrido hacer es esturrear odio, racismo y una alarma que no se sostiene bajo ningún concepto", ha afirmado en una atención a los medios en el Parlamento andaluz a la par que ha destacado la "respuesta ejemplar" de los ciudadanos de Ceuta.

Férriz ha señalado que Moreno "tiene que estar a la altura de las circunstancias" ante lo que ha calificado como una "crisis". "No sé si Moreno Bonilla va a seguir callado toda la legislatura ante todas las barbaridades que digan sus socios de gobierno", se ha preguntado la portavoz adjunta.

"Es lamentable que un presidente que hace muy poquito nos contaba a todos que tenía el corazón así de grande, esté callado ante las alarmas, el racismo y el odio que esparce su vicepresidente desde el gobierno andaluz", ha subrayado.

Férriz ha lamentado la "utilización carroñera" por parte del PP y Vox de lo sucedido en Ceuta y ha puesto en valor la "respuesta llena de inteligencia y humanidad" del Gobierno central. "Nos desgarramos por dentro de ver imágenes de inmigrantes que han perdido la vida, de familias preocupadas, de gente deambulando que han sido capaces de jugarse la vida por buscar un futuro mejor"", ha reafirmado.

"Cuando hay una crisis que afecta a parte del territorio español lo que hay que hacer es respetar la soberanía de España. Y la soberanía de España la representa el gobierno de España", ha espetado frente a la "falta de soluciones" por parte de los partidos de la derecha.

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, señalaba este domingo que la crisis migratoria sufrida en Ceuta "se está trasladando ya al litoral andaluz" y sostenía que esta situación se trata de "una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez".

Asimismo, Gavira reclamaba este viernes la suspensión, "de inmediato", todas las ayudas económicas a ONG que "colaboren con la invasión migratoria" que está sufriendo Ceuta.

"No pueden ser considerados ni como refugiados ni como desamparados inmigrantes aquellos que han hecho gala de una acción perfectamente coordinada y a la que el Gobierno de España no ha dado una respuesta adecuada ni suficiente en defensa de la protección de la población legalmente asentada en Ceuta, y así ha quedado comprobado por las imágenes que en directo hemos visto todos", afirmaba el vicepresidente de la Junta.