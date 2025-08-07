PSOE-A pide a Moreno que "pierda un minuto de vacaciones" ante muertes laborales y reúna a empresarios y sindicatos

Archivo - El diputado socialista Gerardo Sánchez, en una imagen de archivo en el Pleno del Parlamento. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Empleo del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Gerardo Sánchez, ha exigido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que abandone su "indolencia" ante las muertes laborales en Andalucía y "pierda un minuto de sus vacaciones" para liderar la reacción de la Administración autonómica ante el cúmulo de fallecidos.

Sánchez ha reclamado a Moreno que asuma su "responsabilidad" y llame a la consejera de Empleo, Rocío Blanco, para que ella a su vez convoque a sindicatos, asociaciones de víctimas y empresarios "para poner medidas urgentes que puedan paliar este auténtico drama".

Ha exigido el parlamentario autonómico "medidas urgentes ya", que tienen que comenzar con la "acción" del presidente de la Junta y su consejera de Empleo, que "coja el teléfono y reaccione adoptando medidas urgentes ya", según una nota de este partido.

Los socialistas andaluces han recordado que con la última muerte producida este jueves en Gines (Sevilla), un varón de 59 años que ha caído desde una azotea, son 70 el total de fallecidos en su lugar de este trabajo este año en Andalucía, de los cuales 26 se concentran en la provincia sevillana.

Ha recordado que en 2024 el total de víctimas en accidentes de trabajo fueron 76, mientras que este año la cifra ya alcanza 70.

"Cada cinco minutos un accidente laboral y cada dos días y medio fallece un trabajador en nuestra tierra víctima de un accidente laboral. Es una situación que está auténticamente desbordada en nuestra tierra", ha apuntado el diputado socialista por Granada.

"Esta comunidad, nuestra tierra, no merece que una persona vaya a su puesto de trabajo y no tenga la garantía de si va a volver o no con vida. Y por eso la Administración tiene que reaccionar", ha sentenciado Gerardo Sánchez.