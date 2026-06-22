El PSOE pide Moreno trabajar "intensamente" para acabar con el calor "extremo" en las aulas de Granada

La parlamentaria andaluza Olga Manzano junto a la portavoz del PSOE en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, a las puertas del CEIP Jardín de la Reina. - PSOE GRANADA

GRANADA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza Olga Manzano ha urgido al presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, a trabajar "intensamente" para solucionar el calor "extremo" en las aulas de los centros educativos de la provincia para que el profesorado y el alumnado "no tengan que volver a sufrir temperaturas asfixiantes a la vuelta del verano".

A las puertas del CEIP Jardín de la Reina de la capital, junto a la portavoz del PSOE en la Diputación de Granada, Fátima Gómez; Manzano ha lamentado que, "con la ola de calor de los últimos días, las aulas se hayan convertido en auténticos hornos". Asimismo, ha denunciado que haya casos como el del citado colegio, cuyas clases "no reúnen ni las más mínimas condiciones de habitabilidad, no solo para rendir académicamente sino para poder permanecer en las mismas".

"Moreno es el único culpable de esta situación", ha vertido, asegurando que "se ha tomado a chufla el cumplimiento de la Ley de Bioclimatización, del año 2020". "Suma ya seis años de incumplimientos para cumplir con el objetivo de garantizar el confort térmico en todos los centros educativos de Andalucía mediante técnicas sostenibles y energías renovables", ha señalado.

"NEGLIGENCIAS" EN LA IMPLANTACIÓN DE LA LEY DE BIOCLIMATIZACIÓN

Tras preguntarse "cómo se ha garantizado el confort térmico en los centros educativos", la socialista ha lamentado "la lentitud y la negligencia del gobierno andaluz del PP en la implantación de esa Ley y que Moreno haya excluido a la provincia de las principales actuaciones que contempla".

"Tan solo 22 centros de toda Granada han sido incluidos en los dos planes previstos en 2022 y 2025", ha subrayado, argumentando que "de esas actuaciones que la Junta debe desarrollar de manera directa, no contempla ninguna para los centros educativos de la capital". "A pesar de casos sangrantes como el del CEIP Jardín de la Reina, donde urgen que se llevan a cabo actuaciones para solucionar el problema del calor en las aulas", ha expuesto.

Por otro lado, Manzano ha censurado que este colegio siga esperando las autorizaciones municipales para proceder, ya que "todavía no ha podido beneficiarse del Plan de Confort Térmico, una pedrea electoralista que Moreno dotó con una cantidad ridícula de dinero para instalar uno, dos o tres aparatos de aire acondicionado".

"La cuantía era insuficiente, al quedarse gran parte en la redacción del proyecto; y los centros han encontrado graves dificultades técnicas para los permisos e implantar esas máquinas de aire acondicionado", ha reclamado para incidir en que "existe el agravante de que la partida es finalista y si antes de septiembre no se ejecuta, el centro tendrá que devolver el dinero".

En ese contexto, ha criticado que la Junta que "no haya solucionado ni con la Ley de Bioclimatización ni con el Plan de Confort Térmico los graves problemas de bioclimatización que tiene el Jardín de la Reina".

La socialista, que se ha solidarizado con la comunidad educativa del conjunto de la provincia de Granada, pero especialmente con la del mencionado centro, y ha detallado que "el profesorado ha tenido que impartir clases y el alumnado recibirlas en condiciones lamentables, incumpliendo incluso la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

"La Junta tiene que encontrar solución durante el verano a esta problemática para el inicio del curso escolar 2026-2027. Esto sí que es una prioridad urgente, necesaria y real. Moreno no tiene excusas ni tiempo que perder", ha apostillado.

EL PSOE EXIGE A MORENO QUE "SE DEJE YA DE POSTUREO"

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Diputación de Granada, Fátima Gómez, ha anunciado que el grupo socialista va a presentar una moción al pleno de la institución para pedirle al presidente de la Junta que "se deje ya de postureo y verdaderamente ejecute el Plan de Bioclimatización que aprobó por Ley en 2020". Así, ha asegurado que "ha tenido tiempo de cumplir, pero no ha querido. Siempre hay dinero para otras cosas, pero no para la educación pública".

Gómez, que ha mencionado el "drama" que están viviendo en muchos centros educativos de la provincia por esta circunstancia, al tiempo que ha afeado al gobierno andaluz que trasladen este problema a los ayuntamientos, pues "al no presupuestar en su totalidad las infraestructuras y obras necesarias, son los consistorios los que tienen que asumir el coste del resto de clases que se quedan sin aire o la ampliación de la capacidad eléctrica que tienen que acometer los centros escolares".

"La pelota vuelve a caer como siempre en el tejado de los alcaldes que pasan verdaderos apuros con las comunidades escolares que no tienen buenas condiciones térmicas para terminar el curso escolar ante las elevadas temperaturas", ha concluido.