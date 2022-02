PSOE pide a Moreno que "universalice" la educación de cero a tres años como ha hecho el Gobierno central

CÓRDOBA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista por Córdoba, María Ángeles Luna, vocal en la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Senado, ha valorado este sábado que el Real Decreto de Infantil tenga como objetivo avanzar en la democratización y la igualdad en el acceso a la educación, para favorecer la cohesión territorial y social. Ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "tome nota" del Gobierno de España y "universalice la Educación Infantil de cero a tres años".

En un comunicado, ha puesto en valor la aprobación por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez del Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil, que se implantará el próximo curso y que en Córdoba afecta a 45.128 menores.

Luna ha animado a Moreno a seguir, igualmente, los pasos del PSOE de Andalucía "que desde el año 2002 está trabajando por universalizar la Educación Infantil de cero a tres años". "Fue precisamente el PSOE de Andalucía el que puso en práctica con argumentos y con presupuesto el plan de apoyo a las familias, para garantizar el acceso universal a este servicio educativo y de igualdad de oportunidades", ha recordado.

Luna ha enfatizado que la voluntad del Gobierno de España "es la de avanzar en la democratización y la igualdad en el acceso a la educación de los niños de cero a tres años" y, de hecho, "ya se está avanzando para que la gratuidad en el ciclo 0-3 años sea una realidad en los dos próximos años, con una inversión de más de 170 millones de euros para la creación de 65.000 plazas públicas nuevas" de los que 123 millones de euros serán para crear más de 12.000 plazas de esta etapa en Andalucía.

Sin embargo, como ha lamentado la senadora socialista, el Gobierno andaluz "no solamente desprecia esos 123 millones de euros para crear esas plazas gratuitas en zonas desfavorecidas dando la espaldas a las familias andaluzas que menos recursos tienen, sino que, además, en este curso se han quedado libres 44.635 plazas de 0 a 3 de las 123.590 ofertadas por la Junta, un dato imputable al coste de unos 200 euros por cada niño o niña en un nivel educativo no obligatorio, de manera que las familias que no pueden asumir este gasto dejan a sus menores en casa a cargo, sobre todo, de las madres o de los abuelos".

"Desde el PSOE tenemos claro que la conciliación laboral, familiar y personal es una necesidad y, por eso, el pasado 14 de diciembre se presentó en el Congreso de los Diputados una reforma legislativa propuesta a instancia del PSOE de Andalucía para dar un paso más hacia la universalidad y gratuidad de la Educación Infantil de 0 a 3 años con el triple objetivo social que supone avanzar en igualdad de oportunidades, en el éxito educativo de los niños y niñas andaluces y en conciliación y corresponsabilidad familiar, garantizando además mejores condiciones laborales a las y los trabajadores que se dedican a la atención socioeducativa temprana", ha expuesto.