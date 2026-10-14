El PSOE-A pide la paralización del cese de Antonio López como consejero de la Cámara de Cuentas: "Es una caza de brujas"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, María Márquez, ha pedido la paralización del cese del consejero de la Cámara de Cuentas, propuesto por el partido, Antonio Manuel López Hernández. Una decisión que ha asegurado que "sienta un precedente peligroso" al ser una "decisión unilateral" por parte de la presidenta del Parlamento, Ana María Mestre.

"Esa decisión tiene dos meses para ser recurrida por la persona afectada y ayer, por la tarde, la presidenta del Parlamento de Andalucía, de manera unilateral, firmó el cese de esta persona, poniéndole la guinda a la persecución y a la caza de brujas que se está produciendo en este Parlamento, donde el Partido Popular actúa absolutamente con el rodillo, con la deshumanización", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento,

En este sentido, ha reclamado el expediente completo del cese, así como explicaciones por parte del letrado del Parlamento para "contar por qué se ha firmado". "No es un cargo de designación, es un cargo que ha aprobado el Pleno del Parlamento de Andalucía, quien es la presidenta del Parlamento para actuar ella por su cuenta de manera unilateral cesando a esta persona", ha aseverado.

Márquez ha señalado que se trata de "un abuso de poder" y ha asegurado que la situación "terminará en el ámbito jurisdiccional y en el Constitucional si hace falta". Asimismo, ha lamentado el "silencio" del presidente de la institución, Manuel Alejandro Cardenete Flores.

"Si lo que quieren es que nos callemos, los que ponemos el dedo señalando cuáles son las irregularidades que comete este gobierno de la derecha y de la extrema derecha de Andalucía, van aviado, porque desde luego no pensamos callarnos y, por supuesto, vamos a defender a toda la gente que sufre la persecución de la derecha", ha remarcado.

Por su parte, Antonio López ha anunciado este miércoles que emprenderá acciones judiciales ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la "posible ilegalidad" de su cese como consejero del órgano fiscalizador.

En un comunicado remitido a Europa Press, el que fuera presidenta de la Cámara de Cuentas expresa su "más absoluto rechazo a una decisión que, desde un punto de vista jurídico, podría constituir una actuación de extraordinaria gravedad, contraria a las garantías legales que protegen la independencia de los miembros de esta institución", por lo que pedirá al TSJA "la tutela de mis derechos y la revisión de las decisiones adoptadas, incluida, en su caso, la adopción de las medidas cautelares que procedan".