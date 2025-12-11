PSOE-A pide que el Pleno del Parlamento fijado en enero dure dos días e incluya preguntas a Moreno

La portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez (Fotografía de Archivo) - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha reclamado este jueves que la sesión plenaria que la Mesa del Parlamento ha acordado que se celebre en el mes de enero --tradicionalmente inhábil por vacaciones parlamentarias-- no limite su desarrollo al día 22, sino que sean dos jornadas, como uno ordinario habitual, y que se incluya la sesión de control al Gobierno con preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Márquez ha anunciado que el grupo del PSOE-A ha registrado ya un escrito en el Parlamento para que el Pleno se desarrolle durante los días 21 y 22 de enero "con todos sus perejiles".

Ha criticado que la Mesa de la Cámara haya decidido que se habilite solo un día "para aprobar algunas de las leyes que el Gobierno ha metido, como los malos estudiantes, deprisa y corriendo, a última hora".

Según Márquez, el Ejecutivo del PP-A, que ya lleva siete años, está ahora, "como churros, aprobando leyes, sin contar con la participación social", algo que se ha podido ver, según ha apuntado, con la Ley de Vivienda de Andalucía, ya que de 69 comparecientes de agentes sociales que estaban previstos que dieran su opinión sobre el texto en el Parlamento, sólo han "venido 30 por la vía de urgencia", por las "prisas" de Juanma Moreno.

Ha insistido en que en el pleno que se va a desarrollar en un mes inhábil como enero, debe incluirse la sesión de control al Consejo de Gobierno, con las preguntas al presidente de la Junta y a los consejeros, y el debate de mociones y de proposiciones no de ley, esto es, todo lo que se incluye en un pleno ordinario.

Asimismo, ha señalado que también quieren que se incluya en el orden del día de ese pleno el debate de la comisión de investigación que el grupo del PSOE-A ha registrado este jueves sobre el 'caso Almería', para ver, de verdad, "la voluntad del Gobierno de dar explicaciones".