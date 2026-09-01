El PSOE pide "poner freno" al precio del alquiler de viviendas para estudiantes y en pisos compartidos en Córdoba

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha exigido a José María Bellido (PP), como presidente de la Federanción Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, que requiera al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, "la regulación del precio de los alquileres de pisos a estudiantes y de los alquileres de habitaciones en pisos compartidos que utilizan principalmente estudiantes, jóvenes que empiezan a trabajar y personas que no tienen más remedio que acudir al alquiler de habitaciones por no poder pagar el alquiler de una vivienda".

Según informa el PSOE en una nota, Hurtado pide "poner freno" a la subida de los alquileres de pisos a estudiantes, a pocas semanas del inicio del curso universitario y a los precios de los alquileres de las habitaciones en pisos compartidos que están alcanzando "precios prohibitivos para muchas familias".

Para el socialista, es necesario aplicar en Andalucía los precios máximos de referencia para alquileres en zonas tensionadas, y que sean precios máximos también para los pisos que alquilan los estudiantes.

"También hay que regular --según Hurtado--, como se ha hecho en Cataluña, el precio del alquiler de las habitaciones en piso compartido y no se utilice la división de la vivienda para multiplicar su precio de alquiler".

"Según el último informe de Idealista sobre alquileres de habitaciones en pisos compartidos correspondiente al primer trimestre de este año, en Córdoba ha aumentado un 29% interanual la oferta de habitaciones en pisos compartidos, a la vez que ha aumentado el precio en un 8%, cuatro veces más que la media española en el último año", ha señalado el socialista.

En Córdoba, según este estudio, "el alquiler se ha situado en 300 euros por habitación y mes, mientras que la demanda ha bajado un 15%", ha añadido Hurtado.

Para el portavoz socialista, el déficit de viviendas de alquiler y el desajuste entre la demanda y la escasa oferta está "provocando la subida de los precios, tanto en el arrendamiento tradicional como en el alquiler de habitaciones en pisos compartidos, destinados mayoritariamente a los estudiantes universitarios y a jóvenes que empiezan a trabajar".

"Quienes más están sufriendo las subidas en los precios del alquiler son las familias con hijos universitarios que, o comparten piso con otros estudiantes o alquilan una habitación en piso compartido, alcanzando precios prohibitivos y que vuelve a dificultar el acceso a los estudios universitarios a los hijos de familias humildes, lo que crea de nuevo una injusta desigualdad que se creía haber abandonado décadas atrás", ha concluido Antonio Hurtado.