PSOE pide al PP en Diputación de Granada "más recursos" al Plan de Infraestructuras Deportivas y "mismas oportunidades"

Archivo - El diputado provincial del PSOE en la Diputación de Granada Eloy Vera en una imagen de archivo. - PSOE - Archivo

GRANADA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Granada ha pedido al gobierno del PP en esta institución "más recursos" para el Plan Provincial de Inversiones en Instalaciones Deportivas (PIDE) de 2026 con objeto de "garantizar las mismas oportunidades para todos los municipios de la provincia".

El diputado provincial socialista Eloy Vera ha censurado que el gobierno de Francisco Rodríguez haya priorizado con estas inversiones "conseguir un rendimiento partidista más que la cohesión territorial, que redundara especialmente en los municipios de menor población. El PP pretende hacer un uso político de esta herramienta".

Tras recordar que el PSOE ha votado a favor en la aprobación provisional de los PIDE 2026 con objeto de "no menospreciar el trabajo realizado por los ayuntamientos agraciados"; Vera ha subrayado que 2 millones de euros son "insuficientes" como dotación económica para este fin.

"Ya lo advertimos cuando se aprobaron las bases y lamentablemente se ha confirmado al comprobar la resolución. Solo once municipios se van a beneficiar de un total de 174 ayuntamientos y seis entidades locales autónomas. Ya avisamos de que faltaba financiación", ha remarcado.

Según el socialista "las comparaciones son odiosas y a muchos 2 millones le puede parecer mucho". En ese contexto, ha aludido al caso de la piscina cubierta de Torre Cardela para la que el municipio inicialmente recibió 500.000 euros de la Diputación, una cifra que finalmente se ha incrementado hasta los 1,5 millones de euros.

"Se ha duplicado en un 200 por cien la construcción de esta piscina. Un millón y medio para un solo municipio y dos millones para toda la provincia. Los números son tozudos, en este caso demuestran que el presupuesto era totalmente insuficiente", ha considerado.

Vera también ha reconocido que al PSOE le genera "muchas dudas" el PIDE 2026 debido a la "desaparición" de esa línea estratégica para apostar por la extensión de la ciudad deportiva en las distintas comarcas con la creación de infraestructuras deportivas en aquellos territorios donde no las había.

El caso concreto de la construcción de piscinas cubiertas en esta edición "ya no lo vemos. ¿Qué ha pasado? ¿Se termina esa dinámica de construir infraestructuras deportivas o piscinas cubiertas como las de Torre Cardela, municipio del que es alcaldesa la portavoz del PP en Diputación, y la de Lanjarón, cuyo alcalde es el diputado provincial de Deportes?", ha cuestionado.

Vera se ha preguntado si con estas dos actuaciones concluye esa posibilidad para el resto de localidades. "De ser así, no deja de ser una cacicada más del gobierno del PP en la Diputación contra el municipalismo y la ciudadanía de todos y cada uno de los municipios de la provincia", ha concluido.