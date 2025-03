El PSOE pide priorizar la lucha contra la contaminación en la zona de bajas emisiones de Granada frente a las multas

GRANADA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha reclamado este jueves al gobierno de la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, del PP, que rehaga el proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) priorizando la lucha contra la contaminación frente a la "política de multas" tras anunciarse este pasado miércoles que su implantación se retrasa seis meses.

El exalcalde socialista ha lamentado que, lejos de reconocer que "su planteamiento ha resultado un desastre, que cuenta con la oposición de todo el mundo, Carazo vuelve a echar mano de su soberbia y, lejos de reconocer su fracaso, ha decidido dar una patada adelante a un proyecto que no lucha contra la contaminación, sino que se centra en una política sancionadora de multas".

Para el edil socialista, "a Carazo no le duele Granada. Miente y toma por tontos a los ciudadanos" en tanto "quedaban 15 días para la fecha que ellos mismos habían impuesto, pero no han sido capaces de tramitar y adjudicar algunos de los contratos necesarios para que comience la ZBE, en un ejemplo más de que tenemos una alcaldesa que es un auténtico desastre, que ha visitado en este mandato más veces Nueva York que el Zaidín, dejando la ciudad a la deriva y sin nadie al mando que gestione y saque el trabajo adelante".

Al respecto, el exalcalde ha reclamado a Carazo que deje de poner "parches a su incapacidad" y vuelva al pacto de alcaldes "donde se estableció que la ZBE llevaría aparejada la mejora del transporte público con la puesta en marcha de líneas de buses coordinadas, la solicitud a la Junta de la línea 2 del metro y el aumento de la frecuencia de los autobuses como paso previo a medidas en la restricción de accesos".

Además, el portavoz del PSOE ha instado en rueda de prensa a Carazo "a consensuar" y retomar el proyecto que dejó sobre la mesa de anillos concéntricos progresivos hasta 2030, "porque el único objetivo del plan debe ser mejorar la calidad del aire, que no entiende de fronteras"

"El anuncio de retrasar la implantación sólo constata que han pasado dos años desde que llegó a la alcaldía y la gestión de Carazo solo acumula desastre tras desastre. Estamos casi en abril de 2025 y Granada sigue sin ZBE por la incapacidad del gobierno del PP, quien ha apostado por confrontar con los municipios del área metropolitana en vez de adoptar medidas efectivas que permitan mejorar la calidad del aire", ha indicado Cuenca.

Cuenca ha reiterado que el PP ha dado una patada "a los estudios, a los informes, al consenso, y optó por convertir la ZBE en una zona de multas para los vecinos del área metropolitana. Ha abierto una guerra con los municipios del cinturón, las alegaciones y las quejas no son sólo de los alcaldes de municipios gobernados por el PSOE, los alcaldes del PP también ha presentado alegaciones ante lo que es un absoluto despropósito que no tiene ni pies de cabeza y que ha generado la oposición unánime de toda la sociedad".

Para concluir, el portavoz del PSOE ha insistido en que "lo de ayer fue sólo una huída hacia adelante, porque la situación será la misma en octubre, porque detrás de la medida hay improvisación, parche tras parche, y no un verdadero intento por mejorar la calidad de aire, asunto que no mejorará si no se apuesta por líneas de autobuses coordinadas, por la línea 2 del metro o por mejorar la frecuencia de los autobuses urbanos".