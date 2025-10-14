El PSOE pide "soluciones reales" para comerciantes ante "descenso" de la clientela del cinturón de Granada por la ZBE

GRANADA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido este martes a la alcaldesa, Marifrán Carazo, del PP, que ofrezca "soluciones reales" a los comerciantes de la ciudad ante el "descenso notable" de la clientela, especialmente del área metropolitana, que la dirigente socialista ha dicho que se ha producido tras la entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) el pasado 1 de octubre.

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, la ZBE ha sido una medida que ha calificado de "absolutamente absurda e injusta" y que "no ha venido acompañada de mejoras en el transporte, ni de aparcamientos disuasorios".

Ruz ha realizado estas declaraciones a los medios desde el mercado de Merca 80, "el corazón comercial del barrio del Zaidín", donde ha comprobado "el impacto de la medida impuesta por el PP que, tras dos semanas de implantación", ya "está dejando ver sus efectos negativos con un descenso de las ventas entre el 30 y el 40 por ciento, según nos denuncian los propietarios de los puestos de este mercado".

Así lo ha relatado, ha proseguido el PSOE, David Consuegra, dueño de un comercio de Merca 80, quien ha denunciado públicamente que "desde hace varios días hemos notado un descenso de los clientes y, más que otra cosa, es porque mucha gente de los pueblos no puede llegar a Granada por desconocimiento o porque tienen miedo de entrar a que les caiga la multa".

Consuegra ha cifrado el descenso de ventas en un "30 o 40 por ciento", sobre todo en la franja de martes a viernes, y ha solicitado a la alcaldesa que "la ZBE se reduzca de alguna manera, aunque sea más bien de río para allá, o se habiliten unos parkings gratuitos para que la gente pueda llegar con los coches o la línea azul se bonifique de alguna manera".

Por su parte, la portavoz socialista ha señalado las "grandes inversiones" que el anterior equipo socialista realizó en Merca 80 para mejorar las instalaciones, servicios y accesibilidad, "precisamente para mejorar la llegada de clientes".

Por el contrario, ha denunciado que el PP ha implantado una ZBE en toda la ciudad "sin cumplir los compromisos" de "aparcamientos disuasorios gratuitos, lanzaderas desde estos aparcamientos de borde y mejoras en el transporte público, lo que impide que la gente a mercados como este".

La situación se agrava, según la edil socialista, con el "colapso absoluto del área de movilidad" ante las "tantas solicitudes, tantos recursos, tantas alegaciones" recibidas. "La gente no está teniendo la respuesta a sus recursos, por tanto, no sabe si va a poder entrar, si no va a poder entrar, si le van a multar con 200 euros, que es un gran palo", ha advertido. Para Ruz, todo esto "repercute en el comercio".

También ha alertado de que un descenso en las ventas, como les han trasladado los comerciantes, "va a suponer que muchos de ellos tengan que echar la persiana y se pierdan esos puestos de trabajo". "Este despropósito de la señora Carazo, al final, también va a repercutir en la economía de la ciudad", ha sentenciado.

El PSOE proponía una almendra central (zona del centro histórico ampliada) para la ZBE, "una mejora considerable del transporte urbano con un nuevo contrato y una segunda línea del metro por la Cornisa Sur y hacia Santa Fe-Aeropuerto", un modelo que estaba "consensuado tanto con todos los colectivos como con los municipios del cinturón".

Una vez que la alcaldesa ha optado por levantar "un muro a la ciudad" con esta ZBE, Ruz ha señalado que son necesarias "soluciones urgentes" para la movilidad. Por ello, ha exigido la construcción de los parking disuasorios gratuitos prometidos a la entrada de la autovía para que la gente los utilice, y la puesta en marcha de lanzaderas desde esos aparcamientos hacia las zonas comerciales y el centro de la ciudad.

También una mejora del transporte urbano con más líneas, mejores frecuencias y mejora de autobuses, la mejora del área de prestación conjunta del taxi, que está en un cajón, y por supuesto, el impulso de esa segunda línea del metro, a la que Carazo "a la que la alcaldesa votó que no".