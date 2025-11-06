PSOE pide suspender la zona de bajas emisiones de Granada por "impacto negativo en el comercio" y "nula mejora" del aire

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, departe con una vecina en presencia del viceportavoz socialista Eduardo Castillo, a la derecha en la imagen - PSOE

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Raquel Ruz, ha exigido en el centro de la capital granadina, junto a representantes de los comerciantes de la ciudad, a la alcaldesa granadina, Marifrán Carazo, del PP, la suspensión "inmediata" de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por el "impacto negativo en el comercio" que ha mantenido que ha tenido junto con la "nula mejora de la contaminación" del aire.

Implementada con sanciones hace un mes, según ha indicado Ruz, "por decreto, sin escuchar a nadie y sin consenso alguno" sus resultados, han detallado desde el PSOE en una nota de prensa, "han constatado que la ZBE no está mejorando la calidad del aire, pero sí está afectando gravemente al comercio tradicional y local, que es el que mantiene esa esencia de Granada como ciudad comercial, generando empleo y aportando una parte muy importante a nuestro producto interior bruto".

Ruz ha señalado que la ZBE está perjudicando "gravemente" al comercio de todos los barrios, y se ha referido a Merca 80, en el Zaidín, donde los comerciantes "ya se quejaron de la bajada en las ventas hace unas semanas". En el centro, la portavoz socialista se ha hecho eco "del malestar de centenares" de ellos, que "han levantado la voz a través de sus escaparates, donde se pueden ver los carteles contra la medida de Carazo".

Al respecto, la portavoz ha solicitado a la alcaldesa que "reflexione, que dé marcha atrás, que suspenda y modifique la ZBE" y busque soluciones consensuadas con los municipios del área metropolitana de Granada y con el gremio del comercio, en que se "están viendo muy afectados por la reducción de su clientela".

La edil socialista ha criticado además la "prepotencia y la soberbia" que ha dicho que caracteriza a Carazo, quien ha agregado que "no está escuchando a nadie y no ha cumplido sus promesas con mejoras en el transporte urbano, o la puesta en marcha de aparcamientos disuasorios con lanzaderas gratuitas al centro".

En lugar de ello, Ruz ha proseguido recalcando que la única acción del gobierno local ha sido "cerrar la ciudad, poner multas, recaudar, colapsar todo el Ayuntamiento por la cantidad de expedientes que están llegando ante la falta de información y generar tanta incertidumbre que nuestros vecinos del área metropolitana no se atreven a venir a nuestra ciudad porque les puede caer una multa".

En este contexto, la portavoz socialista ha explicado que la propuesta de ZBE del PSOE pasaba por un modelo "mucho más razonable" y consensuado con todos los grupos municipales y ayuntamientos del área metropolitana, "basado en restringir solo la almendra central, mejorar el transporte urbano y establecer parking disuasorios y gratuitos".

Para concluir, Ruz ha instado a la alcaldesa a que recupere "esa propuesta, porque ha quedado claro que la de Carazo está fuera de la realidad actual, por actuar de espaldas al área metropolitana y contra los propios granadinos y granadinas".