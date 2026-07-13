El PSOE plantea ampliar a 50 los refugios climáticos municipales frente al calor extremo de Córdoba

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez. - PSOE

CÓRDOBA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha presentado este lunes una propuesta para la creación de una Red Municipal de Refugios Climáticos Activos, una iniciativa que pretende transformar el actual modelo de refugios climáticos de la ciudad en "una auténtica red de equipamientos públicos de proximidad, abiertos, participativos y con actividad permanente durante los meses de mayor riesgo por altas temperaturas". Para ello, plantea "la ampliación de los ocho refugios climáticos municipales actuales a 50", dotándolos, además, de una programación cultural, educativa, deportiva y social gestionada junto al movimiento ciudadano.

Según ha informado el PSOE en una nota, Dobladez ha defendido que el calor extremo "ya no es únicamente un problema meteorológico", sino que es "un problema de salud pública" y las administraciones tienen "la obligación de adaptar nuestras ciudades para proteger a la ciudadanía". En este sentido, ha advertido de que Córdoba, una de las ciudades españolas más expuestas a las olas de calor, necesita una estrategia mucho más ambiciosa para hacer frente a esta realidad.

El edil socialista ha recalcado que, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, solo durante el pasado mes de junio se registraron en España más de un millar de fallecimientos asociados a las altas temperaturas. Además, "en la provincia de Córdoba ya se han contabilizado cuatro muertes atribuibles al calor desde el inicio de la temporada estival", ha dicho.

"Una ciudad como Córdoba no puede limitar su respuesta al calor a abrir unos pocos edificios con aire acondicionado", sino que hay que "construir una auténtica red de protección para las personas mayores, la infancia y todos los colectivos más vulnerables", ha señalado.

El Grupo Municipal Socialista ha puesto de manifiesto el "retraso de Córdoba respecto a otras grandes ciudades españolas en materia de refugios climáticos", pues, "actualmente, la capital cordobesa dispone únicamente de ocho espacios municipales considerados refugios climáticos, lo que supone aproximadamente un refugio por cada 40.750 habitantes".

Frente a ello, ha asegurado que Bilbao cuenta con 134 refugios climáticos --uno por cada 2.620 habitantes--, Barcelona supera los 500 --uno por cada 3.450 habitantes-- y Málaga dispone de 93 espacios, con una cobertura aproximada de un refugio por cada 6.350 habitantes.

"Precisamente una ciudad como Córdoba, donde las temperaturas superan con frecuencia los 40 grados durante el verano, no puede conformarse con ser una de las capitales con menor cobertura de refugios climáticos", ha afirmado Dobladez.

Por ello, el PSOE propone ampliar progresivamente la red municipal hasta alcanzar 50 Refugios Climáticos Activos, una cifra que "permitiría situar la cobertura en torno a un refugio por cada 6.500 habitantes, equiparando a Córdoba con las ciudades españolas más avanzadas en adaptación al calor".

La iniciativa aprovecharía la red de equipamientos municipales ya existentes --centros cívicos, bibliotecas, centros de participación activa, instalaciones deportivas, equipamientos culturales y espacios ambientales--, evitando la construcción de nuevos edificios y optimizando los recursos públicos disponibles.

ESPACIOS VIVOS DURANTE TODO EL VERANO

La propuesta socialista introduce un cambio de modelo respecto al concepto tradicional de refugio climático. El objetivo no es únicamente disponer de edificios climatizados para episodios puntuales de calor extremo, sino convertirlos en espacios vivos, con programación estable y utilidad social durante todo el verano.

"Los refugios deben dejar de ser simples edificios climatizados para convertirse en auténticos espacios de convivencia, cultura, salud y participación", ha explicado el concejal socialista, quien ha agregado que, para ello, "cada equipamiento desarrollaría una identidad propia en función de sus características".

Así, la red incluiría Bibliotecas Refugio con salas de estudio, clubes de lectura y espacios para preparar oposiciones o teletrabajar; Refugios Senior con programas de envejecimiento activo, gimnasia adaptada, memoria y alfabetización digital; Refugios Infantiles con ludotecas, talleres y actividades familiares durante las vacaciones; Refugios Culturales con cine, música, teatro, exposiciones y conferencias; Refugios Digitales con wifi gratuito, zonas de teletrabajo y formación tecnológica; y Refugios Verdes dedicados a la educación ambiental y la sensibilización frente al cambio climático.

CARÁCTER PARTICIPATIVO

Otro de los ejes de la iniciativa es su carácter participativo. La programación de actividades no dependería exclusivamente del Ayuntamiento, sino que se elaboraría de forma conjunta con el movimiento vecinal, asociaciones y colectivos sociales mediante una convocatoria anual abierta.

El objetivo es que cada barrio pueda diseñar la programación de su propio refugio climático y que los equipamientos municipales mantengan una actividad constante precisamente durante los meses en los que más útiles resultan para la ciudadanía.

Para el Grupo Municipal Socialista, la adaptación al cambio climático no puede limitarse a una política medioambiental, sino que debe entenderse como una inversión en salud pública, cohesión social y calidad de vida.

"Proteger a la ciudadanía frente al calor también significa combatir la soledad no deseada, ofrecer alternativas a las familias durante el verano, mantener vivos los barrios y garantizar espacios seguros para quienes más sufren las consecuencias de las olas de calor", ha defendido Dobladez.

Con la puesta en marcha de esta Red Municipal de Refugios Climáticos Activos, el PSOE considera que Córdoba daría "un paso decisivo para situarse entre las ciudades españolas más avanzadas en adaptación climática y convertir sus equipamientos públicos en una herramienta permanente de bienestar, convivencia y participación ciudadana. La mejor política frente al calor no consiste únicamente en abrir edificios; consiste en llenarlos de vida", ha concluido Dobladez.