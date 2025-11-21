El PSOE plantea un fondo de compensación para los comercios locales afectados por las obras municipales en Córdoba

CÓRDOBA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, ha avanzado este viernes una propuesta de su grupo para que "el gobierno local de Bellido realice de modo obligatorio un estudio de impacto económico en los comercios locales siempre que se proyecte una obra municipal de cierta envergadura, así como que cree un fondo de compensación automático para los negocios afectados por las obras, de forma que puedan acceder a ayudas de forma preventiva y no sólo a posteriori".

La edil ha considerado en rueda de prensa que "el Consistorio debería promover la participación activa de los comerciantes y vecinos en la planificación de las obras para así anticipar los efectos negativos y diseñar medidas de mitigación antes de comenzar los trabajos".

Estas propuestas vienen a colación de "la profunda decepción" del Grupo Socialista en el consejo rector del Imdeec celebrado este jueves ante "la negativa del organismo a conceder ayudas económicas a los comercios del barrio de Huerta de la Reina, a pesar de la propuesta socialista presentada hace meses". "La institución ha anunciado que no otorgará compensaciones alegando que el retraso de las obras no ha superado los seis meses", algo que González ve "insuficiente para ignorar los perjuicios causados".

Según ha detallado, "los comerciantes de la zona llevan meses esperando una respuesta real tras la visita del Imdeec para conocer sus condiciones, pérdidas y necesidades", a lo que ha agregado que "muchos han sufrido una disminución significativa de clientela, facturación y, en algunos casos, incluso han llegado a cerrar definitivamente".

A su juicio, "no se trata sólo de una cuestión administrativa, sino de responsabilidad política: no es admisible que las obras municipales, que deberían mejorar la ciudad, terminen por perjudicar gravemente el sustento de tantas familias".

ESTUDIO DE IMPACTO

En este sentido, la edil ha mostrado su "preocupación por que esta forma de proceder se convierta en algo habitual", por lo que el PSOE impulsará en el Pleno municipal "la realización obligatoria de un estudio de impacto económico en los comercios, el fondo de compensación y la participación activa de los comerciantes y vecinos en la planificación de las obras".

"Recordamos que ya planteamos una propuesta similar con motivo de las obras en la Avenida de Trassierra, donde el Imdeec sí estableció una línea de ayudas para los negocios afectados", ha apuntado.

Además, González ha alertado del "daño que las obras en la Avenida de la Viñuela, una de las calles más comerciales de Córdoba, acarrearán justo durante la campaña de Navidad, momento clave para muchos comercios", de modo que "si no se adoptan medidas de protección, estas obras podrían provocar un golpe muy duro en la facturación navideña de los pequeños negocios, y Comercio Córdoba también está en esta línea".

Desde el PSOE han exigido al equipo de gobierno que "dé un paso atrás y replantee su postura", de manera que "no basta con argumentar tecnicismos administrativos; hay vidas económicas detrás de cada persiana que baja, y el Ayuntamiento debe ponerse del lado de esos emprendedores y trabajadores autónomos".