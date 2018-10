PSOE-A, PP-A, Podemos e IU-CA aprueban en la Comisión de Hacienda el dictamen de financiación, que rechaza Cs

Publicado 09/03/2018 13:15:15 CET

(Esta información sustituye a la anterior sobre el mismo asunto por precición en el sexto párrafo)

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

La Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz ha aprobado este viernes el dictamen sobre financiación autonómica, con los votos de PSOE-A, PP-A Podemos e IULV-CA, mientras que Ciudadanos (Cs) lo ha rechazado.

Ninguno de los votos particulares que han defendido PP-A, Ciudadanos e IULV-CA en el debate en comisión ha sido aprobado, ya que en todos los casos han contado con el rechazo del PSOE-A. Podemos, que ha rechazado los votos particulares de PP-A y Cs, sí ha apoyado los dos votos particulares que presentó Izquierda Unida.

La Comisión ha sometido ha votación el informe sobre financiación autonómica que fue aprobado previamente en el grupo de trabajo el pasado 27 de febrero con los votos de PSOE-A, PP-A, Podemos e IULV-CA, mientras que Ciudadanos lo rechazó. Una vez aprobado en comisión, se someterá al debate ante el Pleno del Parlamento para proceder a su ratificación.

Al citado informe, PP-A presentó el pasado lunes, 23 votos particulares, IULV-CA, dos, y Ciudadanos, uno.

Durante la intervención en la comisión, el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha agradecido al PP-A que se haya sumado al acuerdo, aunque ha confiado en que no sea por una posición "táctica", y ha indicado que los votos particulares que ha planteado ese grupo tienen difícil "encaje" en el documento porque responden a los tradicionales planteamientos de la derecha y suponen una "oda al centralismo político". "Es inaceptable la defensa radical de los recortes que el Gobierno central ha hecho estos años al estado del bienestar", ha apuntado.

Mario Jiménez ha agregado que tanto en los votos particulares del PP-A como en el de Ciudadanos hay "un canto a la reducción del estado del bienestar". Ha indicado que tiene "mucho valor" que el PP-A reconozca que el dictamen "no plantea subida de impuestos".

En cuanto al voto particular de Ciudadanos, lo ha rechazado porque hace un planteamiento inexplicable en Andalucía, defendiendo el principio de ordinalidad, que aparte de estar en el terreno de lo "absurdo", va en contra de los intereses de esta comunidad. "Ese voto particular no tiene acento andaluz porque no está planteando para defender el interés general de esta tierra", ha señalado Jiménez, quien ha indicado que el "magnífico" documento aprobado por el Parlamento puede servir de base para un buen modelo para todos los españoles.

Por su parte, el diputado del PP-A Antonio Miranda ha indicado que el documento supone una "enmienda a la totalidad" al modelo de financiación que aprobó el Gobierno del PSOE en el año 2009 y que "tanto daño" ha hecho a Andalucía. "Todos hemos reconocido que este modelo ha sido malo para España en general, pero especialmente para Andalucía, y en que hay una infrafinanciación y una insuficiencia de recursos en el modelo en sí y en su aplicación", ha apuntado.

Ha valorado que se rechace la cláusula de ordinalidad (quien más recauda tiene más financiación), que el PSOE "sí apoyó" en 2009. "En definitiva, nos felicitamos por que el PSOE-A, por fin, reconozca que el actual modelo ha sido malo para Andalucía", ha señalado Miranda. Respecto a los votos particulares del PP-A, ha planteado que la cesta de impuestos cedidos "no debería alterarse de forma sustancial" y en que la capacidad normativa de las comunidades "no debería generar situaciones de agravios fiscales tan grandes como los que se han producido en el caso de Andalucía".

En otro voto particular también hace referencia al asunto de la insuficiencia financiera de España y de Andalucía provocada por el actual sistema de financiación. Según el PP-A, aunque el PSOE-A mantenga que estaría en torno a los 16.000 millones en España y de los 4.000 millones de euros en esta comunidad, "otros expertos hacen otras estimaciones en función de las distintas metodologías aplicadas o el uso de otras variables introducidas". "Eso debería hacerse de forma racional y técnica y con consenso político", ha apuntado Miranda.

NINGUNA SUBIDA DE IMPUESTOS

La diputada de Podemos Carmen Lizárraga ha indicado que, con este documento, Andalucía apuesta claramente por un nuevo modelo que esté basado en la suficiencia financiera, la igualdad y la lealtad institucional, mientras que no se recoge en ningún momento una subida de impuestos, pero sí se plantea modificar el sistema fiscal y las normativas de estabilidad presupuestaria. Ha apuntado además que en el documento se establece una propuesta concreta para "que no haya ni aumento de IVA ni copagos".

Ha señalado que su grupo no ha presentado votos particulares porque no quería generar "dudas" sobre el nivel de avance del acuerdo en el Parlamento, donde están las propuestas esenciales. Ha pedido a Cs que rectificara en su posición y que dejara al margen "los elementos de propaganda" para poner por delante los intereses de Andalucía. Ha criticado la "visión centralista del Estado" que tiene Cs y que conllevaría a profundizar en la desigualdad entre territorios y abrir las puertas a las privatizaciones de servicios públicos fundamentales.

El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández ha querido dejar claro que su partido comparte la situación de infrafinanciación que tiene Andalucía desde que se puso en marcha el actual sistema financiación autonómica, frente a la sobrefinanciación que tienen otras comunidades, como las forales. Ha expresado las discrepancias de su grupo con el informe que se aprobó en el grupo de trabajo porque no se ha buscado el "consenso" para su elaboración, ya que fue pactado por PSOE-A, Podemos e IULV-CA, y ha rechazado planteamientos como el hecho de que las necesidades de financiación no tengan en cuenta los ingresos.

Ha indicado que el documento aprobado "blinda" además "los privilegios" que tienen las comunidades forales, como es el caso del cupo vasco. Ha considerado que el documento implica además una "subida de impuestos".

En defensa de los dos votos particulares de IULV-CA, el portavoz parlamentario, Antonio Maíllo, los ha justificado en que no es posible abordar un debate de financiación autonómica sin abordar el debate fiscal. Ha apuntando que es necesario luchar contra el fraude fiscal y abordar la progresividad y la justicia fiscal, y proceder a la modificación de la actual regla de gasto, que impide la utilización del superávit y establece restricciones en las inversiones en materia social.

Se ha mostrado convencido de que del Parlamento sale un "buen documento, que puede ser una base formidable para afrontar un nuevo modelo de financiación para Andalucía".

CONTENIDO DEL DICTAMEN

Entre otras cuestiones, el dictamen aprobado propone "redefinir las variables y ponderaciones que determinan la población ajustada" sobre la que se basa el modelo de financiación, incorporando un concepto de población ajustada que amplíe el tramo desde los 16 años actuales a los 18 e incorpore nuevas variables como el número de universitarios matriculados en centros públicos, incluidos los de posgrado; tasa de paro; población en riesgo de pobreza y exclusión social y el número de atendidos por el sistema de atención a la dependencia.

En este sentido, defienden una "nivelación total" del sistema mediante la inclusión de todos los servicios públicos derivados de competencias autonómicas homogéneas, de forma que se cumpla "un criterio de equidad tan razonable como justo: igual financiación por habitante (ajustado) para cualquier ciudadano español, con independencia de su lugar de residencia y dado un mismo esfuerzo fiscal".

En el plano fiscal, se propone mantener la cesión del 50 por ciento del IRPF y elevar los porcentajes de cesión del IVA y el de los Impuestos Especiales al 70 por ciento para cubrir la suficiencia financiera en servicios públicos fundamentales.