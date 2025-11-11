El PSOE pregunta a la Junta si el retraso de 6 años con el Puente de Villa del Río (Córdoba) ha provocado un sobrecoste

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 11 (EUROPA PRESS)

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha preguntado este martes al Gobierno del PP en la Junta de Andalucía si "el retraso de seis años en la ejecución del Puente de Hierro de Villa del Río (Córdoba) se ha traducido también en un sobrecoste de la obra y en un desvío presupuestario", detalles sobre los que pide información económica y también de fechas sobre la finalización total de los trabajos en la infraestructura.

Según ha informado el PSOE en una nota, durante una visita a Villa del Río, junto al portavoz municipal del PSOE y secretario general socialista local, Francisco Jurado, la parlamentaria andaluza ha puesto al Puente de Hierro de la localidad como "un ejemplo más de hasta dónde llegan las mentiras y la soberbia del PP, ya que se trata de un proyecto que se quedó encargado y redactado en la etapa anterior del Gobierno socialista en la Junta".

En este sentido, ha agregado que "lo único que ha hecho el PP es demorar mucho más tiempo una obra que debía estar acabada en un año, pero han tardado seis, y estamos viendo que todavía está sin concluir", por lo que ha insistido en que "queremos conocer si, igual que se ha alargado el tiempo, se ha alargado también el presupuesto con un sobrecoste añadido".

Por su parte, Francisco Jurado ha recriminado a los cargos institucionales y orgánicos del PP el que "se han apropiado de la obra diciendo que este proyecto es exclusivo del Gobierno de Juanma Moreno" y haciéndose una fotografía junto al puente", cuando lo cierto es que "en noviembre de 2018, cuando el PSOE gobernaba en la Junta, se contrata la redacción del proyecto para arreglar el Puente de Hierro de Villa del Río".

Por eso, "aunque el PP diga que mentir no es un delito, hay que ser más sensatos y no venir a engañar a la gente", especialmente cuando "todos sabemos que lo único que ha hecho el Gobierno de Moreno con este puente es tardar seis años en lugar de uno", ha concluido.