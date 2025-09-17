PSOE-A pregunta a Moreno "cuántos niños más tienen que morir" para "condenar la matanza" en Gaza

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 17 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, se ha preguntado este miércoles "cuántos niños más tienen que morir de hambre, de miedo, de terror, para que el presidente de la Junta de Andalucía", Juanma Moreno (PP-A), "deje de ser equidistante" y sea capaz de "condenar la matanza" del Gobierno israelí en la franja de Gaza.

La también vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, se ha referido a esta cuestión al inicio de una rueda de prensa en el Parlamento que ha comenzado trasladando "un mensaje de máxima preocupación y de responsabilidad en el ámbito de la política internacional" sobre lo que está sucediendo en dicho territorio de Oriente Próximo.

María Márquez ha subrayado que Andalucía es "una tierra generosa, de entrada" para mucha gente, "diversa y plural", y desde la que, por ello, ha querido trasladar "un mensaje de solidaridad con Gaza" y "con el pueblo palestino".

De igual modo, ha querido expresar el "malestar" del PSOE-A y "la vergüenza que sentimos como andaluces al tener un presidente al frente de la Junta de Andalucía, de una tierra tan solidaria" como ésta, que "es incapaz de condenar la matanza que se está produciendo en Gaza".

En ese punto, ha remarcado que, "según las cifras oficiales, hay 20.000 niños asesinados en Gaza", y ha insistido en señalar que "sentimos vergüenza como andaluces al tener un presidente que es incapaz de condenar esta matanza".

"¿Cuántos niños más tienen que matar" o "morir de hambre, de miedo, de terror, para que el presidente de la Junta de Andalucía deje de ser equidistante en este asunto y se posicione del lado del pueblo andaluz y del sentir mayoritario de los andaluces sobre este asunto?", ha preguntado abiertamente la portavoz socialista.

Finalmente, la representante del PSOE-A ha avisado de que, en "todas las comparecencias públicas" que haga su formación van a "exigirle al presidente de la Junta de Andalucía humanidad y responsabilidad por ser el presidente de los andaluces", y le van a instar a "posicionarse claramente como se posiciona el pueblo andaluz en este sentido".