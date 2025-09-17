Adelante sitúa a Moreno "con los verdugos y no con las víctimas" por no acusar "claramente" a Israel de "genocidio"

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha instado este miércoles al presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, a "decir claramente" que "lo que está cometiendo el Estado terrorista de Israel" en la franja de Gaza "es un genocidio contra el pueblo palestino", y ha considerado que el dirigente 'popular' se sitúa "con los verdugos en vez de con las víctimas" de este conflicto con ese posicionamiento.

Así lo ha aseverado el también portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento después de que la comisión de investigación de la ONU que ha examinado los abusos perpetrados en el marco de la ofensiva militar que comenzó en octubre de 2023 haya determinado que las autoridades y las fuerzas israelíes han cometido al menos cuatro de los cinco actos descritos como genocidas en la Convención contra el Genocidio de 1948; esto es, asesinatos, daños físicos o psicológicos graves, condiciones de vida encaminadas a la destrucción de los palestinos y medidas destinadas a prevenir nuevos nacimientos.

José Ignacio García ha valorado que "las Naciones Unidas" han declarado "algo que sabíamos todo el mundo, que lo que está cometiendo el Estado terrorista de Israel es un genocidio contra el pueblo palestino", y ha criticado que, pese a ello, la "respuesta" del PP ha sido "que la ONU no tiene competencia para eso".

El portavoz de Adelante ha acusado entonces a los 'populares' de no tener "catadura moral", y ha tildado de "asqueroso" ese posicionamiento que, según ha aventurado, avergüenza a "miles, diría millones, de votantes del Partido Popular".

Tras aseverar que "la Historia juzgará" a los dirigentes del PP, ha incidido en subrayar que lo que está cometiendo el Gobierno israelí "es un genocidio, y todo el que no pronuncie la palabra 'genocidio' es cómplice de genocidio", ha añadido para justificar que Juanma Moreno "tiene que decirlo claramente".

El portavoz de Adelante ha citado entonces una frase de 'La divina comedia' de Dante Alighieri --"Los lugares más oscuros del infierno están reservados a aquellos que mantienen la neutralidad en momentos de crisis moral"-- para advertir al presidente de la Junta de que, en este caso, "no se puede ser neutral", y "si uno no se posiciona a favor de que hay un genocidio, es que está a favor de los que cometen el genocidio, y a mí me da vergüenza que el presidente de Andalucía esté con los verdugos en vez de con las víctimas", ha zanjado José Ignacio García.