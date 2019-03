PSOE-A pregunta a PP-A y Cs si apoyarán las protestas del 8M o si "están maniatados por el discurso retrógrado de Vox"

Publicado 04/03/2019 14:29:45 CET

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido este lunes al PP-A y Ciudadanos (Cs), socios del Ejecutivo andaluz, aclarar si este 8M, cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, "van a defender las conquistas logradas en estos 37 años" y apoyarán los paros y la huelga que convoque los movimientos feministas, o si bien "están maniatados por el discurso retrógrado de la ultraderecha de Vox".

"La mayor ofensa este 8M es tener un Gobierno andaluz rehén del machismo negacionista, que niega la existencia de todas las injusticia que a día de hoy siguen acosando a las mujeres", ha afirmado en rueda de prensa la portavoz de los socialistas andaluces, Ángeles Férriz, quien ha pedido al partido de Juanma Moreno y al de Juan Marín aclarar "dónde se sitúan y que harán este 8M".

Igualmente, les ha preguntado a sendas fuerzas "que contestarán si Vox hace otra lista negra con las mujeres y hombres que participemos en el 8M, y si darán una respuesta tibia y vergonzosa como la que han dado cuando han pretendido hacer una caza de brujas contra los trabajadores de la lucha contra la violencia de género de la Administración andaluza".

Por contra, ha asegurado que el PSOE-A estará "con las mujeres, con sus reivindicaciones y con el 8M, en la calle y en el Parlamento, reclamando igualdad, medidas y contundencia a la hora de legislar contra la discriminación, la brecha salarial y contra la violencia de género". De hecho, ha explicado que la pregunta que hará la líder del partido, Susana Díaz, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Pleno de esta semana versará sobre los empleados públicos que se ocupan de la lucha contra la violencia de género en Andalucía, así como defenderán una PNL en materia feminista.

Férriz ha llamado a las mujeres y hombres andaluces a participar en las movilizaciones y protestas que se convocarán este viernes en toda la comunidad autónoma frente a un Gobierno andaluz, el que comparten el PP-A y Cs, que es "rehén del machismo negacionista" que representa Vox. Así, ha avanzao que previsiblemente Susana Díaz participará en las concentraciones que se convoquen y hará el paro político, al igual que hizo el pasado año.

Así, ha asumido que este 8M se celebra ante un panorama "inquietante", por lo que entiende que hay que salir a la calle para "poner en valor los logros conseguidos y también para exigir más avances" pues, como ha apuntado, "la igualdad real es una asignatura pendiente", mientras ha aseverado que los socialistas no van a permitir que se dé "ningún retroceso" en esta materia.

"8M MARCADO POR LA MANADA DE LA ULTRADERECHA"

"Si el 8M del año pasado estuvo marcado por el juicio de 'La Manada', este año está marcado en buena medida por la manada de la ultraderecha", ha afirmado Ángeles Férriz, que ha avisado de que esta "manada política radical amenaza con echar por tierra todos los logros en igualdad que se han conseguido en Andalucía con el beneplácito del PP-A y Cs, que son sus máximos valedores y aliados".

La portavoz del PSOE-A ha afeado al presidente de Cs, Albert Rivera, que diga que quiere "exportar el pacto andaluz al resto de España". "Hace dos días renegaban de Vox pero ya se han quitado la careta", ha proseguido antes de censurar que veten al PSOE pero "no tienen ningún reparo en echarse en los brazos de los herederos del franquismo".

De hecho, ha recordado que Vox "quiere derogar todas las iniciativas en materia de igualdad porque considera que en este país no hay desigualdades, que la brecha salarial es un invento, que las mujeres no ocupan cargos directivos porque no quieren asumir responsabilidades o que niegan la violencia machista", ha rechazado Férriz.