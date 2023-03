PSOE-A pregunta a PP si tiene "información privilegiada" del sumario del "repugnante" caso Mediador pese a ser "secreto"

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha aseverado este jueves que la federación socialista andaluza no tiene "conocimiento" de posibles implicados procedentes de sus filas en el conocido como 'caso Mediador', ya que el sumario del caso está declarado "secreto", según ha remarcado, y al respecto ha preguntado al PP si tiene "información privilegiada" del mismo al "insinuar" que podría haber diputados socialistas andaluces implicados en esta presunta trama de corrupción.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la también portavoz del Grupo Socialista se ha referido así, a preguntas de los periodistas, al referido 'caso Mediador', del que Ángeles Férriz ha comentado que "todo lo que lo que ha aparecido" hasta ahora del mismo le parece "repugnante y asqueroso", por lo que ha pedido que caiga todo el "peso" de la justicia sobre "las personas que estén implicadas en un tema así".

No obstante, la dirigente socialista ha advertido de que "no se puede aprovechar un caso de corrupción donde hay personas que han tenido un comportamiento completamente repugnante, para arremeter y disparar contra todo", porque no sería "justo", y al respecto ha defendido que el PSOE ha tenido un comportamiento "ejemplar", porque "las personas que estaban implicadas en este caso están en la calle, fuera del partido, que es lo mínimo" que debía hacerse, porque en el partido socialista son "miles" los militantes que "nos dejamos la piel todos los días de manera honesta y honrada para que gente así esté dentro de nuestras filas", según ha apostillado.

Con esa actuación, Férriz ha sostenido que el PSOE ha trasladado "un mensaje bastante claro", el de que "aquellos otros compañeros que estén implicados, ya se pueden ir" del partido, "porque, si no, en el momento en que haya hechos probados, se van a la calle".

Junto a ese mensaje, se ha trasladado otro "igual de importante", según ha continuado, el de que desde el PSOE van a "apoyar" a "aquellos compañeros que están siendo falsamente acusados, para que se querellen, porque aquí no se puede disparar contra todo lo que se menea", según ha remarcado la portavoz socialista.

"NINGÚN CONOCIMIENTO" DEL PSOE-A SOBRE POSIBLES IMPLICADOS

Al respecto, Ángeles Férriz ha dicho que le "preocupan algunas declaraciones fundamentalmente del Partido Popular", con algún dirigente insinuando "que nosotros tenemos una información sobre personas que están implicadas en este caso", porque "el PSOE de Andalucía no tiene absolutamente ningún conocimiento" al respecto, "entre otras cosas porque el sumario es secreto", según ha remachado.

En esa línea, ha preguntado si el PP "tiene información privilegiada del sumario", al tener "muy buenas relaciones con la justicia", según ha apostillado, y al hilo ha llamado la atención sobre que el ex secretario de Estado del Ministerio del Interior Francisco Martínez estuviera "mensajeándose por Whatsapp durante un año con el presidente de la Audiencia Nacional para tapar la (operación) 'Kitchen'".

"Desde luego, desde el PSOE de Andalucía desconocemos absolutamente lo que pone ese sumario, y si el PP tiene información privilegiada, tendrá que contar cómo ha accedido a esa información y que nos cuente lo que saben", ha continuado Ángeles Férriz antes de agregar que "en política hay que tener un poquito de ética y de moral", y "eso es lo que se mide también con los casos de corrupción".

RECHAZA "LECCIONES" DEL PP

En esa línea, ha defendido que desde el PSOE-A piden "tolerancia cero" ante la corrupción, pero también creen que "no pueden venir a darnos lecciones de comportamiento un partido como el Partido Popular" que está "condenado por corrupción, que tiene una sede pagada con dinero negro", o que "tiene en el punto de mira a la alcaldesa de Marbella" (Málaga), Ángeles Muñoz, que "tendrá que explicar algún día de dónde han salido doce millones de euros de su patrimonio", según ha remarcado la parlamentaria socialista.

Ángeles Férriz ha reivindicado así la "presunción de inocencia" que se consagra en "un Estado de Derecho", y desde el PSOE dicen "alto y claro que, cuando los hechos estén probados y cualquier persona que milite en este partido esté implicada en unos hechos tan repugnantes, asquerosos, se tiene que ir del partido, tal cual ha hecho el PSOE de España en horas".

En esa línea, la vicesecretaria general del PSOE-A ha enfatizado que "nadie que esté metido en estos temas puede militar en un partido como el Partido Socialista, porque no nos lo merecemos ninguno de los que estamos" en dicha formación "trabajando todos los días, dejándonos la piel para que este país vaya un poquito mejor", pero, a la vez, "vamos a huir de aquellos que nos dan lecciones cuando la ética la tienen a la altura del zapato", ha advertido Ángeles Férriz para concluir.