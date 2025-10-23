PSOE preguntará en el Parlamento por las ayudas para los damnificados en la provincia de Jaén por el algodoncillo

JAÉN 23 Oct. (EUROPA PRESS

El PSOE ha registrado una pregunta en el Parlamento andaluz para que la Consejería de Agricultura aclare "cuándo van a ser efectivas las ayudas a los agricultores afectados por la plaga del algodoncillo en la provincia de Jaén". Asimismo, exige conocer con detalle "qué porcentaje de daños va a cubrir la Junta con dichas ayudas", que fueron solicitadas por el PSOE dentro de un plan de choque para apoyar a los afectados.

La portavoz socialista en Villacarrillo (Jaén) - , Rosa Espino, ha valorado esta iniciativa del Grupo Parlamentario para que los agricultores y agricultoras de la zona "puedan saber cuándo van a llegar estas ayudas que la Junta les prometió". "Los anuncios propagandísticos de la Junta ya no son suficientes. Es imprescindible que sepamos los plazos y, sobre todo, las cantidades que se están valorando para que los afectados puedan paliar su situación", ha subrayado.

Asimismo, ha incidido en que los meses siguen pasando para esos agricultores y agricultoras que "en muchos casos han perdido buena parte de su cosecha, si no toda", por lo que ha reclamado a la Junta de Andalucía "la agilidad y celeridad que no ha tenido hasta ahora".

En este sentido, ha reprochado a la delegada de Agricultura, Soledad Aranda, que "a pesar de ser de Villacarrillo, no se haya batido el cobre frente a esta crisis y haya demostrado no ser muy consciente de la gravedad de la situación". "Llevamos dos años con esta grave crisis y hasta ahora la Junta no ha puesto todavía un solo euro encima de la mesa de los afectados", ha dicho.

Por último, ha subrayado que el PSOE de Villacarrillo va a estar muy vigilante para que la Junta "no le tome el pelo" a los agricultores del municipio que han sufrido los efectos de esta plaga y la "desatención" del Gobierno andaluz.