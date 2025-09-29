PSOE-A preguntará en el Parlamento sobre los "fallos" en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía

Archivo - La diputada del PSOE-A María Ángeles Prieto interviene en el Pleno del Parlamento andaluz. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista registrará una pregunta oral para su respuesta en el Pleno del Parlamento andaluz sobre los "fallos" en el programa de detección precoz del cáncer de mama.

Así lo han anunciado este lunes desde el PSOE-A a los medios de comunicación, al tiempo que han subrayado que dichos "fallos" han llevado "al Defensor del Paciente a pedir a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a que actúe contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por dejación de funciones".

Para el Grupo Socialista, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "debe pedir perdón y cesar a la consejera de Salud", Rocío Hernández, "por el destrozo de la sanidad pública", y "este es un nuevo caso de la pésima gestión sanitaria del Gobierno andaluz".

"La demora cero para pacientes con cáncer a la que se comprometió Moreno Bonilla se ha convertido en una promesa electoral más incumplida", han incidido desde el PSOE-A, desde donde aseveran además que "el presidente andaluz miente cuando asegura que no hay pacientes con cáncer en lista de espera".

Así, desde el PSOE-A remarcan que "sólo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, por ejemplo, hay 207 personas en lista de espera oncológica médica, o en el Hospital Regional de Málaga, 105 pacientes", y los datos, además, "empeoran cada año", ya que "en un solo ejercicio esta lista de espera ha aumentado un 48%, y un 110% la que incluye los pacientes oncológicos que esperan más de dos meses".

"Mientras que Moreno Bonilla lanza cada día un anuncio electoral, hay cientos de miles de andaluces que esperan pruebas como mamografías, colonoscopias, biopsias o tacs oncológicos, entre otras, pruebas que pueden salvar vidas", según han advertido desde el PSOE-A.