El PSOE preguntará en el Parlamento por los plazos para dotar al Conservatorio de Úbeda (Jaén) de una nueva sede

JAÉN, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE preguntará en el pleno del Parlamento por los plazos para dotar al Conservatorio Profesional de Música María de Molina, en Úbeda (Jaén) de una nueva sede. La pregunta registrada por el grupo socialista irá dirigida a la consejera de desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, después de que hace año anunciara en sede parlamentaria que se licitarían las obras "en unos meses".

El parlamentario andaluz del PSOE Jacinto Viedma ha incidido en que son cinco los años que se llevan esperando a la nueve sede, mientras los cerca de 600 alumnos del centro estudian repartidos en tres sedes. Actualmente el conservatorio cuenta con 563 alumnos matriculados, una plantilla de 71 docentes y las enseñanzas se imparten en tres centros con tres ordenanzas en turno de tarde.

"Vamos a seguir exigiendo desde el PSOE que la Junta de Andalucía ejecute cuanto antes la nueva sede del Conservatorio Profesional de Música María de Molina y le vamos a exigir al Gobierno andaluz que cumpla con sus compromisos y que deje de mentir", ha dicho Viedma a Europa Press.

Ha subrayado que fue en marzo de 2023 cuando el PSOE preguntó a la consejera por este conservatorio y Del Pozo aseguró entonces en sede parlamentaria que se iban a licitar las obras "en unos meses". "Ha pasado un año y no sólo no se ha licitado nada, sino que el Gobierno andaluz da la callada por respuesta, no traslada ninguna información al Ayuntamiento de Úbeda y mantiene por tanto un oscurantismo que nos hace temer lo peor", ha señalado Viedma.

Para el parlamentario socialista, "la Junta no puede marear más la perdiz, ni puede seguir engañando a las familias de Úbeda". Ha incidido en que el proyecto "lleva cinco años paralizado y queremos explicaciones" porque "ésta es una demanda de la ciudad de Úbeda, de las familias, los docentes y el alumnado".

La nueva sede, según avanzó la propia consejera en marzo de 2023 contará con una inversión de 4,7 millones de euros y dará respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes que cursen sus estudios musicales en el centro ubetense.

La nueva sede tendrá su emplazamiento en el conjunto de edificios que conforman el Palacio de Torrente y un inmueble aledaño con acceso por la calle Cervantes. El Conservatorio Profesional de Música María de Molina oferta las enseñanzas básicas y profesionales de Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta Travesera, Guitarra, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violonchelo.

MOCIÓN

También esta semana el pleno del Ayuntamiento de Úbeda ha aprobado una moción para exigir a la Junta de Andalucía "el inicio inmediato" de la construcción del nuevo edificio que solucione "la insostenible situación" de este centro.

Esta moción, que fue aprobada con el voto en contra del Grupo Municipal del Partido Popular y la abstención del Grupo Municipal de Vox, exige a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, una reunión con la alcaldesa de Úbeda, Antonia Olivares (PSOE), con el objeto de aclarar la situación en la que se encuentra el proyecto del nuevo conservatorio, así como otras cuestiones graves que afectan al desarrollo normal de la labor educativa de los docentes.

Por otro lado, se pide que la Consejería licite las obras de construcción del nuevo conservatorio y que dote además de todos los medios materiales y humanos necesarios a este centro educativo.

En la actualidad el Conservatorio está dividido en el propio centro de Antiguas Casas Consistoriales, el IES Francisco de los Cobos y el IES San Juan de la Cruz. Además, según recoge la moción, tampoco disponen de instrumental y personal, por lo que los equipos directivos se encargan de las labores administrativas.

El Ayuntamiento de Úbeda decidió, según acuerdo plenario con fecha del 24 de abril de 2017, la cesión de un inmueble municipal situado en la calle Cervantes, para complementar las necesidades de espacio. Con esta cesión se pretendía el desarrollo y diseño de un proyecto que cumpliera con las expectativas y necesidades del conservatorio.

Dos años y medio después, con fecha 19 de noviembre de 2019, la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía contestó pidiendo más tiempo para terminar el proceso de cesión. Ante esta demanda, desde la alcaldía del Ayuntamiento de Úbeda se contestó favorablemente, con fecha de 28 de noviembre de 2019, adjuntando, además, certificación de la secretaría del Ayuntamiento solicitada en su oficio.

Un año y medio después, con fecha 22 de febrero de 2021, la Junta de Andalucía remitió, para su firma, el documento administrativo para que se formalizase la cesión gratuita del inmueble de la calle Cervantes, propiedad del Ayuntamiento, a favor de la comunidad autónoma de Andalucía. Dicho documento se envió firmado a los pocos días de su petición.

Desde entonces, tal y como señala la moción, ya han transcurrido tres años y en el Ayuntamiento aseguran no tener constancia de la situación del edificio cedido, si se ha terminado el proceso administrativo e, incluso, si se ha registrado notarialmente el mismo.