PSOE-A "prepara" ya la enmienda a la totalidad al Presupuesto y avisa a Junta de que si quiere "acuerdo, está a tiempo"

SEVILLA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha querido dejar claro este lunes que el Grupo Parlamentario Socialista ya está "preparando" la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022, aunque ha avisado al Gobierno autonómico de que si quiere "acuerdo, está a tiempo" y la "pelota está en su tejado".

Así lo ha manifestado Juan Espadas en rueda de prensa en Sevilla tras la celebración el fin de semana del Congreso regional del PSOE-A, del que ha salido la nueva Comisión Ejecutiva.

Espadas ha recalcado que si el Gobierno andaluz "quiere acuerdo, están a tiempo" y sigue teniendo la oportunidad de sentarse y atender propuestas del PSOE-A al Presupuesto para 2022, pero si no es así se encontrará con la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista.

Los grupos parlamentarios tienen de plazo hasta las 12,00 horas del jueves 18 de noviembre para presentar enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos, de manera que antes de ese día, según Juan Espadas, se tendría que producir "algún cambio, acción o movimiento" por parte del Gobierno si quiere que el texto supere el debate de totalidad, que se celebrará los días 24 y 25 de este mes.

Si no hay ningún cambio, según ha agregado, el debate se producirá sobre el actual proyecto de Ley y contará con la enmienda a la totalidad del PSOE-A. Ha insistido en que no es posible que por parte del Grupo Socialista haya visto bueno al actual texto porque en el mismo no se han tenido en cuenta "elementos fundamentales" que habían planteado: "No ha habido negociación, ni el mas mínimo gesto".

No obstante, el dirigente socialista ha recalcado que el Ejecutivo sigue teniendo la "oportunidad de sentarse y buscar acuerdos" y ha indicado que el compromiso "de cambio" tiene que venir antes de que acabe que plazo para la presentación de la enmienda a la totalidad: "Nosotros no nos fiamos del gobierno de la derecha".

Asimismo, Juan Espadas no ha descartado que el Ejecutivo esté negociando con Vox con el fin de que le "salve" el debate a la totalidad del Presupuesto, pero ha considerado que si se está produciendo esa negociación, que "se lo digan a la opinión pública".

El dirigente socialista ha lamentado que el Gobierno no haya atendido, por ejemplo, la propuesta socialista sobre la convocatoria de la mesa de diálogo social para discutir el despido de 8.000 sanitarios y con el fin de intentar buscar una solución que convierta esos despidos en un refuerzo laboral. "No hemos recibido contestación. La pelota está en su tejado y tiene que decidir antes de que acabe el plazo para la presentación de la enmienda a la totalidad", ha insistido.

ACTITUD DE NO BLOQUEO A LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

Durante su comparecencia, Juan Espadas también ha querido lanzar el mensaje, como ya hiciera previamente en la mañana de este lunes en Huelva, de que el PSOE-A, ante un posible escenario de que finalmente se tuvieran que prorrogar los presupuestos del presente año, no va a adoptar en el Parlamento una actitud de "bloqueo" de la acción del Gobierno andaluz.

"El PSOE-A jamás va a bloquear la acción de gobierno en el Parlamento, como en cambio sí hizo el PP en el Parlamento en 1994", según ha indicado Juan Espadas en referencia a la IV legislatura, conocida como la de "la pinza" (1994-96), que culminó antes de tiempo con una convocatoria electoral por la imposibilidad que tenía el Ejecutivo socialista de seguir gobernado.

Ha señalado que, aparte del Presupuesto para 2022, en el Parlamento hay otros textos normativos que el PSOE-A "no tiene ninguna intención de bloquear" ni, en definitiva, la acción del Ejecutivo. Ha apuntado que van a analizar "caso a caso" cada uno de los instrumentos normativos que lleguen a la Cámara porque el PSOE-A es un partido "serio y riguroso" que decidirá lo mejor para los andaluces.

Juan Espadas ha manifestado que, por ejemplo, las conversaciones con el Gobierno sobre el proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) "van por bien camino" porque el Ejecutivo sí ha mostrado su intención de "corregir" algunos elementos del texto que presentó inicialmente. En cambio, según ha lamentado, en el caso del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2022 no se están en encontrado con esa disposición.

Respecto a si cree que el hecho de que no se aprobaran los Presupuestos para 2022 podría provocar un adelante electoral en Andalucía, Juan Espadas ha insistido en que el PSOE-A no va a tener una actitud de "bloqueo" a la acción de gobierno, de manera que si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, decide adelantar será porque hace "otro tipo de cálculos" y no será porque no lo dejen gobernar.

"Su Gobierno podría seguir adelante", según ha manifestado Juan Espadas en relación con el hecho de que la posición del PSOE-A no será de "bloqueo" a la acción del Ejecutivo autonómico.

En cualquier caso, el dirigente socialista ha querido dejar claro que su partido está preparado para afrontar una campaña electoral y que, ya con la nueva Ejecutiva en marcha, se va a empezar a diseñar una "estrategia electoral potente". Asimismo, Juan Espadas, preguntado sobre cuando dejará la Alcaldía de Sevilla para centrarse en su responsabilidad como secretario general del PSOE-A, ha indicado que a final de esta semana trasladará en una comparecencia ante los medios de comunicación su "calendario y decisiones" respecto a cuándo dejará sus responsabilidades institucionales en el Ayuntamiento hispalense para dedicarse en exclusiva al partido.