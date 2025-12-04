El PSOE presenta 85 enmiendas al presupuesto andaluz para 2026 para incluir los "olvidos" del PP con Córdoba

Isabel Ambrosio, en la sede provincial de su partido. - PSOE

CÓRDOBA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Isabel Ambrosio ha dado a conocer este jueves las 85 enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presentará al proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2026, "para corregir los olvidos y el abandono infligido a la provincia de Córdoba" por el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno.

Según ha informado el PSOE en una nota, Ambrosio ha explicado que "las enmiendas abarcan los servicios públicos, fundamentalmente en sanidad y educación, centros de mayores, infraestructuras viarias, viviendas e instalaciones culturales y deportivas".

La palamentaria socialista ha responsabilizado a Moreno de hacer "un juego de trilerismo con los presupuestos, por haber comprometido una cifra inversora con la provincia desde que es presidente que después no ha ejecutado".

Así, "siete años después de la llegada del PP a la Junta, Córdoba debería haber sumado 1.824 millones de inversión, cuando lo cierto es que sólo ha ejecutado 263 millones, ni el 14%, pero es que si nos referimos al año pasado, de los 428 millones comprometidos sólo ha invertido 27, es decir, el 6,3%".

Ante ello, Ambrosio ha afirmado que las enmiendas socialistas para Córdoba "tratan de corregir los olvidos de Moreno en instalaciones educativas, con 18 actuaciones para erradicar las aulas prefabricadas y construir o ampliar centros escolares", y ha puesto como ejemplo la necesidad del Instituto en Cerro Muriano.

Además, ha citado otras 13 actuaciones hidráulicas, "para la construcción de depuradoras y mejora de instalaciones, con el foco puesto en la mejora de la calidad del agua en el Guadiato y Los Pedroches", así como 15 actuaciones más en sanidad, "paras revertir las carencias asistenciales en centros de salud, chares y hospitales, entre los que figuran los centros de especialidades prometidos en Priego y Lucena y una solución para el centro de salud de Villarrubia".

El listado de enmiendas socialistas para la provincia recoge también un Plan Provincial de Turismo Interior, un Plan de Lucha contra la Exclusión del Distrito Sur, la construcción de residencias de mayores, el incremento de la partida autonómica para la Orquesta de Córdoba, actuaciones en hasta siete conjuntos arqueológicos de la provincia, la piscina deportiva para la capital y partidas para la continuación de las exhumaciones en las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael.

En cuanto a infraestructuras viarias, Ambrosio ha reclamado la incorporación de 18 actuaciones, entre ellas "las tres promesas electorales que Moreno llevaba en su programa de 2018 y que no ha cumplido", pues, "en siete años", ha hecho "cero kilómetros de la Autovía del Olivar, cero kilómetros de la Autovía Córdoba-Jaén y cero kilómetros del desdoble de la A-431 entre Córdoba y Palma del Río", mientras que, en materia de vivienda, la parlamentaria socialista ha reprochado el abandono del parque público en la provincia.

Isabel Ambrosio ha cifrado en 2.477 millones de euros la partida genérica de la que dispondría Moreno para asumir las enmiendas socialistas en toda la comunidad, como resultado de sumar "los 1.477 millones de los regalos fiscales que el PP plantea para las élites, y otros 1.000 millones que Andalucía tendría que devolver por recaudar menos".