PSOE presenta enmiendas al presupuesto de la Junta para "rellenar el agujero negro" que deja en la provincia de Jaén

LINARES (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha registrado una batería de enmiendas a los presupuestos de la Junta de Andalucía para "rellenar el agujero negro" de la gestión del Gobierno andaluz en la provincia de Jaén".

En rueda de prensa en Linares, tras una reunión del Grupo Parlamentario Socialista, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha manifestado que estas enmiendas van a ser "la avanzadilla del gran proyecto socialista para Andalucía y la provincia de Jaén, el cimiento sobre el que se levantará esta gran alternativa de Gobierno que lidera el PSOE y María Jesús Montero", que "hace más por Andalucía desde el Gobierno de España que el propio Moreno Bonilla como presidente de la Junta".

Las enmiendas del PSOE contemplan, entre otras cuestiones, la construcción o reforma de once centros de salud en la provincia de Jaén, incluidos en un paquete de inversión regional que alcanza los 300 millones de euros y que incluye actuaciones en Cazorla, Jódar, Torreperogil, Los Villares o La Carolina.

En el bloque regional de educación, con otros 300 millones, se contempla la construcción y reforma de 43 colegios e institutos en la provincia, así como conservatorios de música y danza, y centros Integrados de FP.

Las propuestas del PSOE contienen medio centenar de actuaciones en carreteras de la provincia, así como partidas para la autovía del Olivar hasta Alcaudete y la conversión en autovías de la Torredonjimeno-El Carpio y la Jaén-Fuerte del Rey- Andújar. A esto se suman otras inversiones en vivienda de protección oficial, ampliación de suelo industrial en Martos, el impulso del Área Logística de Andújar o la reforma del Teatro Montemar en Baeza. También piden 18 intervenciones en infraestructuras hidráulicas.

En materia de turismo, el PSOE pide un plan provincial de turismo de interior para Jaén, dotado con cinco millones de euros, así como un aumento de un millón de euros para los Municipios Turísticos.

Otra enmienda de calado son los 34 millones de euros que el PSOE propone para ayudar a las explotaciones agrarias que afrontan enfermedades como el algodoncillo. Además, en otras enmiendas se piden diez millones de euros para la construcción de residencias y centros de día en una decena de municipios de la provincia

Asimismo, ha indicado que en estas enmiendas, la ciudad de Linares (Jaén) "va a estar muy presente" como respuesta "al olvido del Gobierno andaluz". Entre otras iniciativas, el PSOE pide partidas para la construcción del Puerto Seco, la playa de vías de Santana, el IES Santa Engracia y la rehabilitación integral del abastecimiento de agua desde el embalse de Río Grande.

Latorre ha defendido que estas enmiendas son necesarias ante unos presupuestos de la Junta que "son una burla a la provincia de Jaén y a Linares", porque "son un calco" de los presupuestos del año pasado y, en general, "un copia y pega" de todos los anteriores desde 2019. Asimismo, ha indicado que a 30 de septiembre de 2025, el Gobierno andaluz "no había ejecutado ni el cinco por ciento de la inversión que prometió a la provincia".

El responsable socialista también ha indicado que los presupuestos de la Junta "ya no tienen ninguna credibilidad", si bien el Gobierno andaluz volverá a desplegar ahora toda su propaganda "para intentar engañar a la ciudadanía y convencer a la gente de que en seis meses van a ejecutar todo lo que no han hecho en siete años, pero ya no hay quien les crea".

Por otro lado, y también relacionado con presupuestos, el PSOE ha denunciado que Bailén "queda olvidada y reducida a la nada" ya que "no hay ni una sola inversión para la ciudad". "A Bailén no le sirve de nada tener un alcalde del PP", ha dicho el parlamentario socialista Víctor Torres, al tiempo que ha recordado que en febrero anunciaron que se iniciaba el procedimiento para declarar de interés general el Centro de Transporte de Mercancías (CTM).

"La realidad es que seguimos esperando nueve meses después, cuando lo único que hace falta es la voluntad y el acuerdo del Gobierno andaluz", ha dicho Torres durante su visita a Bailén.