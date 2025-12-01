PSOE presenta una moción para regular el paso de cubas de purines por Campillo del Río (Jaén)

Andrés López - PSOE

JAÉN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Torreblascopedro (Jaén) ha registrado una moción pidiendo la aprobación de una ordenanza municipal que prohíba el paso de cubas cargadas de purines por las calles de la pedanía de Campillo del Río, debido a los fuertes olores y a los posibles problemas para la salud pública que puede generar su paso constante por zonas habitadas.

Desde el Grupo Municipal Socialista explican que esta medida "es sencilla, totalmente viable y ya se aplica en otros municipios", proponiendo establecer rutas alternativas por fuera del núcleo urbano.

El secretario general del PSOE de Torreblascopedro, Andrés López, ha explicado que el objetivo es evitar malos olores, mejorar la convivencia y reducir la exposición de los vecinos a estos residuos, que pueden resultar especialmente molestos durante épocas de altas temperaturas.

López ha subrayado que esta moción "no va contra nadie", sino que responde a "una preocupación real" de los vecinos. "Nuestro compromiso es escuchar a la gente y plantear soluciones donde el equipo de gobierno no lo está haciendo. Proteger la salud y la calidad de vida debe ser una prioridad", ha dicho el dirigente socialista.