PSOE-A presenta al Presupuesto andaluz 2026 una enmienda a la totalidad como la que augura para Moreno "en las urnas"

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista registrará este jueves, 6 de noviembre, en el Parlamento andaluz una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026, que quiere que se devuelva al Consejo de Gobierno del PP-A, y augura que eso mismo, una "enmienda a la totalidad", es lo que recibirá el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en las urnas" cuando convoque las próximas elecciones autonómicas, previstas para la primavera del año que viene.

Así lo ha argumentado el portavoz socialista de Presidencia, Mario Jiménez, en una rueda de prensa en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha tachado de "desastre político y financiero" el proyecto de Presupuesto que ha aprobado el Gobierno andaluz, y para el que hasta este jueves por la tarde está abierto el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad por parte de los grupos parlamentarios.

El diputado socialista ha confirmado que su grupo va a presentar dicha enmienda de totalidad al entender que el Presupuesto que ha diseñado el Gobierno de Juanma Moreno "blinda el modelo" que favorece que la sanidad pública esté "destrozada" en Andalucía como consecuencia de una "gestión negligente" en la que no se atiende ni siquiera "a las personas con cáncer, y que dispara el saqueo a lo público para enriquecer a la sanidad privada" en la comunidad.

"Sólo por esa razón estas cuentas no deben salir adelante", según ha sentenciado el portavoz socialista, que ha afeado al Gobierno de Moreno "un modelo económico y político que ha destrozado nuestros servicios públicos", y que ha considerado que el Presupuesto para 2026 "perpetúa el modelo de saqueo a la sanidad pública que destroza vidas y familias, y que no garantiza la atención en políticas imprescindibles" como las de sanidad, dependencia o educación.

De esta manera, Mario Jiménez ha incidido en señalar que este Presupuesto "no sirve para arreglar la sanidad pública", por lo que "no merece salir adelante", y "no supone ningún cambio ni en el modelo de gestión, ni en la cohorte de directivos negligentes e insensibles, incapaces de sacar adelante nuestro servicio público de salud".

En esa línea, el representante del PSOE-A ha criticado que el presidente de la Junta "está a su libro narciso" --el que Juanma Moreno ha presentado esta semana y que se titula 'Manual de convivencia. La vía andaluza'--, mientras su gestión ha destrozado el libro de familia de miles de andaluces".

"Los servicios públicos destrozados y Moreno Bonilla a su libro", ha denunciado Mario Jiménez, que ha sostenido que la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista al Presupuesto "también refleja un 'no' rotundo a esa manera de hacer política inhumana, insensible, incapaz y negligente".

APOYO A LAS MOVILIZACIONES DE 'MAREAS BLANCAS' EL DOMINGO

Al hilo de esta cuestión, el parlamentario socialista ha aludido a las movilizaciones convocadas por sindicatos y la coordinadora de 'mareas blancas' en las ocho capitales andaluzas este próximo domingo, 9 de noviembre, en defensa de la sanidad pública, y ha remarcado que "se está produciendo con claridad y fuerza" en movilizaciones ciudadanas en las calles un llamamiento a favor de "la dimisión del presidente de la Junta de Andalucía".

Dicha dimisión, a juicio de Mario Jiménez, sería "el único camino decente y honesto" que se podría adoptar para asumir "la responsabilidad en el daño terrible que se le ha hecho a la sanidad pública andaluza y a los andaluces".

En esa línea, ha sentenciado que el Grupo Socialista presenta este jueves "una enmienda a la totalidad a los Presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía, pero esa enmienda a la totalidad se la van a presentar los andaluces en las urnas en cuanto el señor Moreno Bonilla convoque las elecciones, porque es un presidente que no merece estar ni un minuto más" en el cargo "después de haber destrozado los servicios públicos esenciales, especialmente la sanidad, y con ello la vida de miles de andaluces", algo que "este domingo se lo van a decir en las calles los andaluces en todas las capitales de provincia", ha remarcado.

Mario Jiménez ha confirmado que el PSOE-A respalda "ese movimiento de dignidad, de rabia y de indignación" de los andaluces "ante esta gestión negligente, ante esta negligencia criminal que se va a llevar la vida de andaluces que podían haber tenido una respuesta en su sistema público sanitario y que, por desgana, por inhumanidad, porque han vaciado las cuentas públicas del sistema andaluz de salud, no la tuvieron".

El diputado socialista ha señalado que el PSOE-A estará "detrás de las 'mareas'" en las movilizaciones de este domingo, entendiendo que "no es momento de protagonismo de las fuerzas políticas", pero que sí que estas últimas tienen la "responsabilidad" de "respaldar con toda su capacidad las movilizaciones ciudadanas en las que los propios ciudadanos hacen una crítica a lo que está pasando y plantean un cambio, que pasa necesariamente por la salida" del actual Gobierno del PP-A "y de su presidente", según ha sentenciado antes de concluir que se ha demostrado que los 'populares' que gobiernan la Junta "son incapaces, insensibles y negligentes en la gestión de algo tan importante como es la sanidad".