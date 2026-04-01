PSOE presentará mociones en los 97 ayuntamientos de la provincia de Jaén en rechazo a la guerra

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JAÉN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE va a presentar mociones en los 97 ayuntamientos de la provincia de Jaén para que muestren su rechazo a la guerra y reafirmen su compromiso por la paz, el derecho internacional y los principios recogidos por la ONU.

"Con esta moción, volvemos a posicionarnos en contra de una escalada bélica que sólo trae sufrimiento, dolor y muerte y ante la que no podemos permanecer impasibles", ha dicho la secretaria de Política Municipal del PSOE de Jaén, Isabel Uceda, al tiempo que ha defendido la política, la diplomacia, el diálogo y la negociación como "los criterios que primen siempre".

La moción también busca respaldar la posición del Gobierno de España en defensa de la legalidad internacional y de una respuesta coordinada con la UE y la comunidad internacional para favorecer la paz y estabilidad. En este sentido, ha valorado la postura "valiente" que ha mantenido el Gobierno de Pedro Sánchez y que "le ha valido el reconocimiento mundial".

Frente a ello, "PP y Vox han vuelto a demostrar que son patriotas de hojalata, dándole la espalda a su propio país y defendiendo los postulados trumpistas". Ha añadido que con esta moción, "tendrán que retratarse en sus pueblos y decirle a sus vecinos y vecinas si están con la legalidad internacional o con los señores de la guerra; si están con el Estados Unidos de Trump o si defienden a España por encima de todo".

En este contexto, Uceda ha apuntado que la iniciativa pide a los ayuntamientos que cualquier uso de las instalaciones militares situadas en territorio español, como es el caso de las bases ubicadas en Andalucía, se realice "con pleno respeto al derecho internacional y bajo el marco legal vigente".