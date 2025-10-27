PSOE-A prevé nuevas "mentiras y milongas" del Gobierno del PP-A sobre el Presupuesto de 2026 para Andalucía

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, se ha preguntado este lunes "qué otra mentira o milonga va a contar" el Gobierno del PP-A respecto al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026 que el Ejecutivo de Juanma Moreno aprueba este martes, 28 de octubre.

En unas declaraciones remitidas a los medios, la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz se ha referido así a la aprobación del proyecto del Presupuesto de la Junta para 2026 prevista para este martes en una reunión del Consejo de Gobierno.

María Márquez ha acusado al PP-A de poner "lentejas encima de la mesa" en relación a los Presupuestos, y ha remarcado que el PSOE-A "no va a negociar nada con el Partido Popular hasta que no se abra una comisión de investigación sobre el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía".

Además, la portavoz socialista se ha preguntado si desde el Gobierno de Moreno van a incidir en defender que los de 2026 van a ser "los Presupuestos más grandes de la historia", y al respecto ha remarcado que, "con más recursos que nunca, la sanidad funciona peor que nunca" en Andalucía.

Al hilo, ha comentado que ella, "como andaluza", piensa cuando escucha al presidente de la Junta decir que "destinan más dinero que nunca a la sanidad en Andalucía", que si ésta "funciona peor que nunca", es que "el problema lo tiene" él, y se pregunta "dónde está el dinero".

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha descartado que estos Presupuestos vayan a "revertir" y a darle "la vuelta como un calcetín a las políticas que tanto daño le están haciendo a los andaluces", o que con ellos la Junta vaya a "dejar de privatizar la Formación Profesional", a "conseguir que la gente tenga una dependencia digna", o que "la política de vivienda sea prioritaria en Andalucía", y ha concluido subrayando que los socialistas andaluces ya no esperan "nada" de Juanma Moreno, porque "todo es mentira", según ha zanjado María Márquez.