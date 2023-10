El PSOE-A promueve con JSA una serie de encuentros en defensa de la juventud ante la “falta de políticas” de la Junta

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la Presidencia del grupo socialista, Rafael Márquez, ha incidido en nombre del PSOE de Andalucía en la "preocupación compartida con la juventud andaluza ante la falta de políticas de Moreno Bonilla" dirigidas a apoyar a esta población, y ha aludido al retraso del Gobierno del PP en poner en marcha y abonar las ayudas del programa estatal del Bono Alquiler Joven.

Rafael Márquez ha explicado que el PSOE-A inicia esta próxima semana una serie de encuentros y jornadas junto a JSA para analizar la situación de los jóvenes en la comunidad y debatir y reivindicar medidas políticas eficaces para respaldar a esta población en "asuntos que les afectan especialmente", como el acceso al empleo, la formación, el transporte o la vivienda, que es el tema con el que arranca esta iniciativa.

Ha explicado que estas jornadas socialistas sobre juventud empiezan el próximo jueves, a las 19.30 horas en Sevilla con encuentro con la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para "valorar las políticas estatales del Gobierno de Pedro Sánchez para jóvenes en materia de vivienda y, en concreto, sobre el bono alquiler joven".

El representante regional socialista ha insistido en calificar de "muy preocupante" que el Gobierno andaluz "no sólo no tiene políticas para facilitar el acceso a la vivienda por parte de la juventud andaluza, sino que no es capaz de gestionar" las medidas del Ejecutivo de España "por las que transfiere a las comunidades autónomas importantes cantidades para que lleguen a la juventud y facilitarles un alquiler".

Márquez ha lamentado que Moreno ha convertido a Andalucía en "la última comunidad autónoma en poner en marcha el bono alquiler joven y han pasado 18 meses sin que el dinero de ese recurso llegue a los jóvenes". "Es inaceptable", ha recalcado, y ha defendido la iniciativa política del PSOE-A para "escuchar a la juventud, sus inquietudes y sensibilidades".