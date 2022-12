SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE propondrá incluir en el Código Penal el delito de "enriquecimiento ilícito" de cargos públicos, según ha confirmado el

el secretario de Política Municipal del partido y vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, Gómez de Celis ha explicado que el PSOE va a incluir y proponer un nuevo delito en el Código Penal que "no existe, como es el de enriquecimiento ilícito para que no sucedan cosas como lo de la alcaldesa de Marbella", Ángeles Muñoz (PP), que, "sin saber cómo, tiene más de diez millones de euros de patrimonio personal y con un sueldo de alcaldesa no se llega a ese nivel de ingresos".

"Se va a penalizar por primera vez en nuestro Código Penal el enriquecimiento ilícito para que eso no suceda", ha añadido.

"Los socialistas también vamos a garantizar que nadie condenado por estos delitos se vaya a ver beneficiado por esta reforma del Código Penal", según ha agregado.

Ha expuesto que también se va a plantear "castigar a todo aquel que maneje fondos públicos y no lo haga de manera lícita".

"EL PP TIENE SECUESTRADA LA JUSTICIA"

Asimismo, Gómez de Celis ha defendido las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas Podemos a la reforma del Código Penal con el fin de desbloquear las renovaciones del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, sobre todo, porque el PP tiene "secuestrada a la justicia".

Según ha expuesto el dirigente socialista, la justicia "emana del pueblo y hay determinados sectores conservadores, como el PP principalmente, que quieren que la justicia no emane del pueblo, cuando plantean que los jueces tienen que ser elegidos por los jueces". "La justicia emana del pueblo a través de sus representantes legítimos como establece la Constitución", ha apuntado.

"El PP, como reconoció Alberto Núñez Feijóo, tiene secuestrada a la justicia para protegerla no sabemos muy bien de qué", ha recalcado Gómez de Celis, para quien que el presidente del PP "admita públicamente que tiene secuestrada a la justicia es gravísimo porque atenta contra la propia democracia y contra la Constitución".