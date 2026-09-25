PSOE propone la adhesión de los ayuntamientos de Granada al Pacto de Estado frente a la emergencia climática

Belén Pezzi, Ignacio Henares y Ángel Pérez en un encuentro de trabajo. - PSOE

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha planteado que los ayuntamientos de la provincia se adhieran a la propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática -en fase de adhesión social y consulta institucional-- para hacer frente a este reto global desde el ámbito local, con el objetivo de que los municipios, así como la Diputación Provincial, implementen medidas.

La secretaria coordinadora de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE de Granada, Belén Pezzi, el secretario de Transición Energética y Cambio Climático del PSOE-A, Ignacio Henares, y el secretario provincial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Ángel Pérez, han mantenido un encuentro de trabajo en el que han considerado que este Pacto "es una necesidad cada vez más evidente".

Tras apuntar que se va a elevar una moción a los consistorios de la provincia para que respalden esta iniciativa, han subrayado que la comunidad científica advierte continuamente que los episodios meteorológicos extremos que ya sufrimos "serán cada vez más frecuentes, severos y con consecuencias más devastadoras para la población".

Así, han considerado "urgente y necesario" articular ese gran pacto de país para hacer frente a esta realidad de cambio climático; y que también llegue a todos los rincones de la provincia y que "propicie el consenso necesario para que también desde lo local se pueda luchar contra este fenómeno", han expuesto.

Asimismo, los socialistas han mostrado su preocupación por la "deriva involucionista" del Parque Nacional y Natural de Sierra Nevada por lo que han informado de que en los próximos meses llevarán iniciativas al Consejo de Participación "que pongan freno a la tendencia desreguladora y al recorte de las garantías ambientales que subyace en el acuerdo de gobierno del PP y Vox en la Junta de Andalucía".