El PSOE propone que se le dedique una calle en Córdoba a la desaparecida cineasta Josefina Molina

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. - PSOE

CÓRDOBA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha dado a conocer este viernes una propuesta de declaración institucional "para que la ciudad rinda homenaje a la cineasta Josefina Molina, una de las cordobesas más universales y una figura imprescindible de la cultura española, tras su reciente fallecimiento, mediante la dedicación de una calle y el reconocimiento de su legado".

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, González ha subrayado que "Córdoba tiene la responsabilidad moral y el deber institucional de reconocer de forma permanente la extraordinaria trayectoria de una mujer que rompió barreras, abrió caminos y contribuyó decisivamente a transformar la sociedad española desde la cultura y la creación audiovisual".

Josefina Molina, según ha añadido, "forma parte de lo mejor que ha dado Córdoba. Fue una pionera, una mujer valiente que desafió los límites que la sociedad imponía a las mujeres de su generación y que demostró que el talento, la creatividad y el liderazgo no entienden de género".

La propuesta registrada por el Grupo Municipal Socialista destaca que la directora cordobesa, "no solo dejó una huella imborrable en la historia del cine y la televisión en España, sino que se convirtió en un referente para miles de mujeres que encontraron en su ejemplo una inspiración para desarrollar sus proyectos profesionales y vitales".

La viceportavoz socialista ha argumentado que, "cuando hablamos de Josefina Molina hablamos de cultura, pero también de igualdad, de derechos y de progreso social. Su trayectoria es la prueba de que las conquistas colectivas se construyen gracias a personas que se atreven a desafiar las barreras de su tiempo".

La declaración institucional plantea que el Ayuntamiento exprese oficialmente su "reconocimiento, admiración y agradecimiento a Josefina Molina por su contribución al patrimonio cultural español y por su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres". También recoge el traslado de las condolencias de toda la Corporación municipal a su familia, amistades y entorno profesional.

Como medida concreta de reconocimiento, el PSOE propone impulsar los trámites necesarios para que Córdoba dedique una vía pública a la cineasta, incorporando su nombre al callejero de la ciudad. "Las ciudades también construyen memoria a través de sus espacios públicos. Josefina Molina merece ocupar un lugar permanente en el paisaje urbano de Córdoba porque su legado forma ya parte inseparable de nuestra identidad colectiva", ha defendido la viceportavoz socialista.

PETICIÓN A LA JUNTA

La iniciativa incluye, igualmente, una petición a la Junta de Andalucía, para que la sede de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba pase a denominarse 'Filmoteca de Andalucía Josefina Molina', vinculando para siempre el nombre de la directora cordobesa a una de las instituciones culturales más relevantes de nuestra comunidad autónoma.

González ha señalado que este reconocimiento ·trasciende cualquier ámbito político y responde al sentir de una ciudad que despide a una de sus hijas más ilustres. Josefina Molina llevó el nombre de Córdoba a lo más alto de la creación audiovisual española. Nos corresponde ahora a las instituciones estar a la altura de ese legado y garantizar que las futuras generaciones conozcan y valoren su contribución a la cultura, a la democracia y a la igualdad".

La viceportavoz socialista ha dicho confiar en que todos los grupos municipales respalden la declaración institucional y ha destacado que el mejor homenaje que puede rendirse a Josefina Molina es "mantener viva su memoria y seguir defendiendo los valores que inspiraron toda su trayectoria", es decir, "la cultura como herramienta de libertad, la igualdad como principio irrenunciable y el talento como motor de transformación social".