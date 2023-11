PSOE-A: El proyecto de Presupuesto andaluz de 2024 "hace aguas", es "inaceptable" y "restrictivo"

SEVILLA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha tachado de "inaceptable" y "restrictivo" el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2024 que aprobó el pasado martes el Consejo de Gobierno del PP-A, y ha denunciado que "hace aguas" en todas sus dimensiones, así como que es "restrictivo".

Así lo ha trasladado el secretario de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía, Gaspar Llanes, en una rueda de prensa en la sede del partido, en Sevilla, en la que ha comenzado poniendo de relieve que por parte de la Junta no ha habido ninguna "negociación" previa con el PSOE-A de cara a este Presupuesto, que fue objeto de una reunión que "no duró más de 15 minutos" a la que le convocó la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos el pasado lunes.

Gaspar Llanes ha aseverado que el Presupuesto planteado por la Junta "no es el adecuado para Andalucía" y lo que hace es "consolidar el fracaso del PP en el Gobierno andaluz desde la perspectiva económica" y en materia social.

Al respecto, ha lamentado que, "por primera vez" en su historia, Andalucía es "la última" comunidad autónoma de España "en variables claves para su desarrollo económico como la renta, la tasa de paro", así como en "combatir la pobreza".

"Estamos a la cola de la economía española, y también de los servicios que proporcionan calidad de vida" a las familias, ha aseverado el también presidente de la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento andaluz, que ha augurado que el Presupuesto aprobado por la Junta va a provocar "una marcha atrás en la convergencia económica de Andalucía".

EL GOBIERNO DEL PP-A "DISPARA CON PÓLVORA DEL REY"

De igual modo, y a partir de una comparación con el último Presupuesto aprobado por un gobierno socialista en Andalucía --correspondiente al año 2018--, ha acusado al Ejecutivo del PP-A de disparar "con pólvora de rey".

El parlamentario socialista ha hablado de "indolencia e incapacidad de gestión" por parte del Gobierno andaluz en relación al volumen de inversiones existente, y al respecto ha advertido de que se pueden perder "hasta el 45% de esas inversiones al ser fondos europeos y no estar ejecutados al finalizar el año". En concreto, ha alertado de que "Andalucía puede perder unos 2.000 millones de euros de fondos europeos", algo que sería la primera vez que ocurriría, según ha avisado.

Gaspar Llanes ha sostenido que el Presupuesto de 2024 es "restrictivo" porque crece en un porcentaje --2,5%-- casi un punto y medio inferior al que el propio proyecto prevé que se incrementará la inflación en ese ejercicio, que cifra en un 3,9%, y ha considerado que así se "profundiza" en un "menor dinamismo" económico y "contribuye a la divergencia de la economía andaluza con la española".

Al respecto, ha alertado de que "Andalucía diverge de España, con 80 puntos básicos menos" de crecimiento, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que la comunidad autónoma andaluza "crecerá 10-20 puntos menos que España, y el año próximo también otros 20 puntos menos".

Gaspar Llanes también ha denunciado que el Presupuesto para 2024 "decrece respecto a los créditos definitivos del año 2023", un descenso que ha cifrado en "1.200 millones de euros", y ha augurado de que "va a causar graves daños a la economía andaluza".

DESCENSO DE INVERSIONES

Tras ello, ha indicado que "las inversiones públicas" son las que "más padecen los recortes", y al respecto ha explicado que el crédito definitivo para inversión pública de este año 2023 asciende a 6.450 millones de euros, que es un diez por ciento superior a lo que contempla el proyecto de cuentas de 2024, que prevé así un "decrecimiento de un 10% de la inversión pública", según ha incidido antes de añadir que eso supone "una caída del PIB andaluz en 0,75 puntos y 22.000 empleos que no se crearán".

De igual modo, ha denunciado que el Gobierno andaluz "está lastrado por sus decisiones fiscales" de "eliminar todos los impuestos a las grandes fortunas", que ha ocasionado una merma en los ingresos de la Junta que impide que ésta pueda dedicar ese dinero que deja de recaudar a "potenciar la inversión, el empleo o los servicios públicos", según ha abundado.

También ha indicado que las previsiones económicas incluidas en el proyecto de Presupuesto de 2024 --con un crecimiento estimado de la economía andaluza del 2%-- "son demasiado optimistas".

AUMENTO EN GASTOS DE PERSONAL

Llanes también ha criticado que, "desde el año 2018 hasta 2024, el capítulo 1" del presupuesto de la Junta, de gastos en personal, "ha aumentado un 50%", y "las compras de bienes y servicios que son necesarias para ejercer las funciones administrativas se han duplicado en estos años", pasando de "3.400 millones de euros en 2018 a más de 6.800 millones".

En esa línea, ha puesto de relieve que "el 70%" de lo que ha aumentado el Presupuesto andaluz en estos años de gobierno del PP-A "ha ido a capítulos 1 y 2", así como que la inversión pública financiada "con esfuerzo fiscal del propio Gobierno andaluz" ha pasado de representar el 45% del total de las inversiones públicas en 2018 a un 25%, que es lo que prevé el Presupuesto de 2024, lo que significa 20 puntos menos, según ha denunciado.

El representante socialista ha señalado además que "las inversiones dirigidas a impulsar la actividad económica descienden" en el Presupuesto de 2024, en "un 24% en la industria, en un 57% en turismo y en comercio respecto a las consolidadas del año 2023", según ha precisado antes de destacar también que "las inversiones en infraestructuras hídricas del año 2024 caen un 19,3% respecto a las que aparecen hoy en la contabilidad pública" de la Junta, y descienden "un 42% en educación, un 16,9% en vivienda y un 24% en cultura".

También ha aseverado que "Andalucía es vagón de cola de España en tasa de paro", y está "a la cabeza" del país en el desempleo entre jóvenes y mujeres sin empleo anterior.

"El 33% de las personas que quieren encontrar su primer trabajo viven en Andalucía", ha indicado antes de afear al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de tener "paralizada la formación para el empleo desde el año 2020", y de denunciar que "Andalucía está mal", según se desprende de una evaluación de sus "condiciones sociales", que reflejan que la comunidad es "vagón de cola en pobreza", y que "el 45% de las familias andaluzas tienen carencias materiales", según ha citado entre otras variables.

También ha criticado que, "a finales de 2023, prácticamente a dos meses y medio antes de cerrar contabilidad, solamente se ha ejecutado el 24% de las inversiones" previstas para este año por parte de la Junta, lo que "significa que 4.900 millones de euros no se han ejecutado", y entre otras cuestiones ha censurado que "están sin ejecutar el 72% de los créditos disponibles para sequía, el 91% de las ayudas empresariales, el 80% de las inversiones en infraestructuras, el 80% de las inversiones sanitarias y el 77% de las educativas".

"TRILERISMO" CON LAS INVERSIONES PROVINCIALIZADAS

Por otro lado, ha acusado a la Junta de hacer "un ejercicio de trilerismo político" con las inversiones provincializadas recogidas en el Presupuesto, que desde el Gobierno andaluz "se inventan directamente simplemente para una foto a nivel provincial", según ha denunciado.

Tras ello, ha aseverado que "los andaluces no se merecen un gobierno que les mienta siempre", y ha pedido a la Junta que "no se provincialicen las inversiones si no se puede", y que lo que se cuantifique sea posteriormente la ejecución real de las cuentas.

Finalmente, y pese a esas críticas, el diputado socialista ha indicado a preguntas de los periodistas que aún no puede confirmar que su grupo vaya a presentar una enmienda a la totalidad de estas cuentas, y que aún hay tiempo para poder acercar posturas con el Gobierno andaluz a partir de sus propuestas durante la tramitación parlamentaria.