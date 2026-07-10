PSOE recalca que la Capitalidad Cultural 2031 "no puede construirse con bibliotecas municipales a medio gas"

Los socialistas Eduardo Castillo y Juanjo Ibáñez. - PSOE

GRANADA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Granada ha lamentado que la ciudad aspire a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031 "mientras sus bibliotecas municipales permanecen cerradas por las tardes por falta de personal" y funcionan "a medio gas".

Para los socialistas, "esta contradicción refleja la distancia entre el discurso del gobierno de Marifrán Carazo y la realidad de unos equipamientos culturales que deberían desempeñar un papel protagonista en la candidatura europea".

El viceportavoz socialista, Eduardo Castillo, ha reclamado al Ayuntamiento a las puertas de la Biblioteca del Salón una "apuesta decidida" por reforzar la red municipal de bibliotecas, ampliando sus plantillas y recuperando la apertura en horario de tarde.

"La Capital Europea de la Cultura no premia únicamente el patrimonio histórico de una ciudad; premia un proyecto capaz de transformar la vida de sus vecinos y vecinas a través de la cultura. Y en ese proyecto las bibliotecas municipales son una pieza esencial porque acercan el conocimiento, la lectura y la actividad cultural a todos los barrios", ha afirmado.

El dirigente socialista ha incidido en que las bibliotecas "son mucho más que espacios de préstamo de libros. Son lugares de estudio, encuentro, formación, animación a la lectura y convivencia que permiten democratizar el acceso a la cultura y reducir desigualdades entre barrios".

"Si queremos que Granada sea una candidatura sólida y creíble, debemos empezar por garantizar que nuestras bibliotecas funcionen al cien por cien durante todo el año", ha insistido.

En este sentido, Castillo ha reclamado al gobierno municipal que deje de entender la Capitalidad Cultural como una sucesión de actos institucionales y la convierta en un verdadero proyecto de ciudad. "Europa no evaluará únicamente nuestro patrimonio; evaluará nuestra capacidad para hacer de la cultura una herramienta de cohesión social, participación e innovación. Y eso empieza por cuidar los equipamientos culturales que ya tenemos", ha señalado.

Por su parte, el concejal socialista Juanjo Ibáñez ha lamentado que el Ayuntamiento "reduzca considerablemente" la actividad cultural precisamente durante los meses de verano, cuando "miles de granadinos y granadinas permanecen en la ciudad y siguen demandando una oferta pública de calidad".

"Entendemos que muchas personas disfruten de sus vacaciones, pero quien no puede irse de vacaciones es la cultura. Una ciudad que aspira a liderar la cultura europea no puede permitir que su programación municipal y sus equipamientos funcionen bajo mínimos durante varias semanas al año", ha manifestado.

VERSIÓN MUNICIPAL

Por su parte, el portavoz del gobierno local, Jorge Saavedra (PP), ha señalado que cuando su partido accedió a la Alcaldía se encontró la biblioteca del Salón "cerrada" por el Partido Socialista porque necesitaba una reforma que este partido "no fue capaz de hacer".

"Este equipo de gobierno la ha reformado, la ha puesto en condiciones y hoy está abierta", ha defendido, incidiendo en que en los meses de julio y agosto esta y el resto de bibliotecas municipales abren en horario de mañana "como siempre ha ocurrido", también en los mandatos socialistas.